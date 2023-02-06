Порча в ДНК: Екатерине Варнаве посоветовали обратиться к специалисту

Российская актриса театра и кино Екатерина Варнава, без сомнений, является одной из ярчайших звезд отечественного шоу-бизнеса. В прошлом году 38-летняя телеведущая вышла замуж, однако брак с молодым актером и режиссером Александром Молочниковым продлился недолго, пара развелась. Поговорили с нумерологом Ириной Лидерман о том, почему Екатерина Варнава не может обрести счастья во взаимоотношениях с противоположным полом.

Екатерина Варнава появилась на свет 9 декабря 1984. Земной паспорт – 9. Космический – 7. Ее длинный код — 9121984347167.

По словам специалиста, у Екатерины есть цифра 16 в длинном коде, которая означает, что где-то в прошлых воплощениях она участвовала в любовных треугольниках, и сейчас ей обязательно нужно это корректировать, чтобы избежать разочарований в будущем . Также артистке необходимо избегать скандалов и агрессии из-за цифры 19 в годе рождения.

В нумерологии также важно смотреть на наше имя, поскольку оно имеет очень сильную вибрацию и может нести нам как силу рода, так и разрушающие кармические программы, поясняет Лидерман. У Екатерины в фамилии Варнава получается цифра 6, что говорит о кармической задаче уметь контактировать с противоположным полом.