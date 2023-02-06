Порча в ДНК: Екатерине Варнаве посоветовали обратиться к специалисту
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Российская актриса театра и кино Екатерина Варнава, без сомнений, является одной из ярчайших звезд отечественного шоу-бизнеса. В прошлом году 38-летняя телеведущая вышла замуж, однако брак с молодым актером и режиссером Александром Молочниковым продлился недолго, пара развелась. Поговорили с нумерологом Ириной Лидерман о том, почему Екатерина Варнава не может обрести счастья во взаимоотношениях с противоположным полом.
Екатерина Варнава появилась на свет 9 декабря 1984. Земной паспорт – 9. Космический – 7. Ее длинный код — 9121984347167.
По словам специалиста, у Екатерины есть цифра 16 в длинном коде, которая означает, что где-то в прошлых воплощениях она участвовала в любовных треугольниках, и сейчас ей обязательно нужно это корректировать, чтобы избежать разочарований в будущем. Также артистке необходимо избегать скандалов и агрессии из-за цифры 19 в годе рождения.
В нумерологии также важно смотреть на наше имя, поскольку оно имеет очень сильную вибрацию и может нести нам как силу рода, так и разрушающие кармические программы, поясняет Лидерман. У Екатерины в фамилии Варнава получается цифра 6, что говорит о кармической задаче уметь контактировать с противоположным полом.
Возможно, при сканировании энергетического пространства Екатерины обнаружится давняя порча, созданная кому-то в роду, или подобная энергоструктура. Как правило, они не завершаются со смертью предка, а тащатся в ДНК, проявляясь в потомках. Часто это происходит в самое неподходящее время.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Совет нумеролога — Екатерине нужно больше доверять себе, ведь у нее отлично проявлена интуиция, но мало доверия к высшим силам и к тому, как все устроено. Вероятно, есть даже небольшой скептицизм по этому поводу. Екатерина может потерять везение, если не будет доверять себе, важно двигаться в потоке, обращаться за помощью к специалистам, если нужен быстрый результат, убеждена Лидерман.
Кроме того, таро-нумерология показывает, что у Екатерины включен девятый аркан Отшельник.
«Он говорит о том, что Екатерина — философ, у нее большой багаж знаний, она может долго искать свою пару и быть замкнутой на своих проблемах. Екатерине обязательно нужно развиваться через духовный рост и применять новые знания на практике. У Екатерины увеличатся шансы на создание счастливых отношений после небольшой коррекции», - заключила специалист.
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