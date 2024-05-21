Популярные блогеры высказались об уплате налогов после скандала с Блиновской

Блогеры Софа Купер и Саша Айс высказались об уплате налогов после дела Елены Блиновской. Сайт «Страсти» пообщался со звездами социальных сетей, которые прокомментировали громкий скандал.

Лайфстайл-блогер с миллионной аудиторией и певица Софа Купер, а также лайфстайл-блогер с миллионной аудиторией и фигуристка Саша Айс заявили, что работают со специалистами.

«Вся наша блогерская деятельность ведется в сотрудничестве с командой DIDENOK TEAM, в которую входят опытные юристы — они тщательно за всем следят. Мы относимся к уплате налогов очень серьезно. Нам нечего бояться, так как нечего скрывать», – поделились девушки.

Также они дали совет начинающим блогерам, которые ждут быстрых денег и славы.

«Путь к успешному блогингу требует терпения, упорного труда и капельки юмора! Когда только начинали вести блог, мы воспринимали это как хобби и не знали, что на этом можно зарабатывать — так что для нас это был приятный бонус. Все, что нужно делать в начале своего пути — эти усердно работать, создавать ценный контент и строить отношения со своей аудиторией. Не сдавайтесь, если не видите мгновенных результатов и помните, что блогинг — это путешествие, а не пункт назначения. Наслаждайтесь процессом!» – высказались девушки.

Полное интервью с блогерами о хейте, распорядке дня, запрещенных темах и финансах можно прочитать здесь.