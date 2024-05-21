Жизнь блогеров: плюсы и минусы профессии, распорядок дня, борьба с хейтом
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Жизнь блогеров привлекает внимание миллионов людей по всему миру. Казалось бы, работа мечты: делаешь то, что любишь, делишься этим с аудиторией и получаешь за это деньги. Однако за яркими картинками и увлекательными видео скрывается множество нюансов.
Сайт «Страсти» спросил у инфлюенсеров коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, что для них значит «быть блогером», какой у них распорядок дня, в чем плюсы и сложности профессии. Кроме того, мы узнали, как они борются с хейтом, и какие интересные истории, связанные с блогерством, с ними случались. Спойлер: после прочтения статьи вы поймете, что блогеры — не те, кому «просто повезло», а самые обычные люди, которые усердно и непрерывно работают над развитием своих аккаунтов и созданием интересного контента.
Даша Волосевич – участница проекта «Голос. Дети». Творческая биография Даши только начинается, но в ней уже насчитываются награды международных конкурсов, профессионально снятые музыкальные видеоклипы и даже фильм с ее участием.
Что для тебя значит «быть блогером»?
Для начала отмечу, что я, в первую очередь, артист и музыкант, а как дополнение — блогер. Вообще считаю, что блогер — это действительно устоявшаяся, серьезная, востребованная и сложная профессия, которую люди до сих пор не воспринимают всерьез.
Сложна она тем, что ты всегда должен быть в коннекте со своей аудиторией, чтобы она тебе доверяла, чтобы она к тебе прислушивалась. Порой бывает трудно всегда-всегда быть в хорошем настроении, но тем не менее ты должен поднимать настроение людям, делиться своими переживаниями, своими эмоциями, как проходит твой день. И ты в профессии блогера работаешь 24/7. У тебя нет такого распорядка, что ты в 09:00 начинаешь, в 18:00 заканчиваешь. Нет, ты живешь этим.
Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?
Бывают дни, когда я занимаюсь исключительно контентом. Просыпаюсь, готовлю завтрак, затем, например, записываю какую-то рекламу, которую мне нужно сделать прежде всего, а потом, например, снимаю, монтирую какие-нибудь reels/vk клипы для контента. Если вечером у меня есть какое-то свободное время, я провожу его со своими близкими, с друзьями, с молодым человеком. Также есть дни, когда я еду на студию, записываю песни/демки (черновая запись песни. Нужна она как ориентир звукорежиссеру, чтобы он понял, как песня должна звучать «в чистовике», – прим. ред). И если я начинаю заниматься музыкой, то трачу весь-весь свой день. Могу написать одну демку, могу сразу несколько, зависит от настроения.
Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?
Как я уже говорила, блогерство — это такая профессия, где ты работаешь 24/7, и все мысли у тебя об этом. Каждый день думаю: «Как мне улучшить свой контент?», «Как мне стать ближе с аудиторией?», «Что мне сегодня снять, что мне сегодня рассказать?». И это действительно очень трудно, потому что иногда черпать вдохновение и придумывать идеи трудно. Бывает, ты встаешь, у тебя плохое настроение, тебе ничего не хочется, но аудитория тебя ждет, она тебя любит, и ты уже не можешь без этого. И через «не хочу» иногда приходится делать.
Как ты борешься с хейтом?
Зачем с ним бороться? Хейт (проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека, – прим. ред.), он всегда есть, был и будет. Я абсолютно никак на него не обращаю внимания. Да, бывают какие-то комментарии, которые не очень приятно читать, но чаще всего я просто над ними смеюсь. Меня они никак не трогают. Иногда родители, родственники читают комментарии, и они очень сильно переживают. И пишут мне: «Даша, там тебе вот это написали, ты видела?». Я их успокаиваю. Я в блогинге с 13 лет, сколько за все время я видела хейта в свой адрес! Сейчас у меня просто уже сформирован иммунитет.
Какие ты видишь плюсы блогерства, какие минусы?
Плюсов очень много. Это супертворческая, разноплановая профессия, в ней нет никаких рамок, ограничений, ты можешь проявлять себя так, как ты этого хочешь. Мне это очень откликается. Я не офисный человек.
Например, сегодня ты дома снимаешь ролики и выкладываешь их в соцсети, завтра какой-нибудь бренд придет на рекламу, а на следующий день ты улетаешь в Сочи на Роза Хутор на мероприятие. Это всегда очень разбавляет твою жизнь! У блогеров есть привилегии — можно договориться что-то сделать по бартеру, и это всегда очень приятно. Я лично этим пользуюсь и со своей стороны всегда стараюсь, чтобы это было взаимовыгодно для всех сторон сотрудничества.
Из минусов — ты не совсем можешь скрыть свою личную жизнь, потому что профессия очень открытая.
Поделись интересной историей, связанной с блогерством?
Я летала в 2022 году в Испанию. Знакомилась с культурой и с разными людьми. В один из вечеров испанцы пригласили потусить в клубе, у них это фиеста. Я пошла с компанией ребят, и они начали меня знакомить со своими друзьями, а те сразу стали просить мой Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Я спокойно сказала свой ник. И они такие: «What? Famosa? Famosa? Famosa?». Я такая: «Чего?». К счастью, там была одна русская девочка, которая говорила на испанском, и она сказала, что «Famos» переводится как «популярная». И, насколько я поняла, количество моих подписчиков в Испании — это что-то вообще «на невероятном». То есть в России это — ок, а в Испании — это очень много. Они очень сильно удивились, попросили на них подписаться и никогда не отписываться (смеется).
О чем вы пожалели в своей работе, есть такие вещи?
Есть вещи, которые в прошлом, возможно, я бы хотела поменять. Сейчас у меня больше опыта в блогерской деятельности, а когда я только начинала, было много ошибок и каких-то моментов из-за неопытности.
Что делать, если попал в негативную ситуацию, и тебя стали пиарить в Интернете в негативном ключе?
Если такое случается, главное не делать резких движений, чтобы не наломать еще больше дров. Если у блогера есть команда, лучше обсудить с ней, как себя вести в такой ситуации, как грамотно выйти из неё.
Ваша Маруся – блогер и артист, за которой следят 3,2 млн подписчиков. Цепляет зрителей своим позитивом, мимикой и харизмой. Снимает лайфстайл-контент, активно ведет жизнь в сторис (короткие видео, которые исчезают через некоторое время, к примеру 24 часа, – прим. ред.).
Что для тебя значит «быть блогером»?
Для меня это ответственность. Нужно быть интересный человеком, делиться полезной информацией и событиями из своей жизни — иначе какой смысл человеку следить за блогером, в принципе.
Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?
Я стараюсь ложиться в 00:00-01:00 ночи, просыпаться без будильника в 07:00-08:00 утра. Иду в ванну, делаю утренние процедуры: умываюсь, очищаю кожу, делаю маски. Затем дела по списку: или я еду на съемку, или иду монтировать видео. В эти планы встраиваю свои любимые занятия, например, вязание, рисование или танцы.
Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?
Самое первое — распространенное и серьезное — это выгорание, из-за которого ты не можешь работать. Только через силу, только заставляя себя. Нужно дать себе немного отдохнуть, развеяться и только потом приступать к работе, иначе можно потерять любовь к своему делу, чего не хочет ни один блогер.
Как ты борешься с хейтом?
Никак. Стараюсь не обращать внимания, хоть хейта в мой адрес очень много.
Какие ты видишь для себя плюсы блогерства? Какие минусы?
Как минимум, это какие-то привилегии. Узнаваемость, новые знакомства (и с медийными, и с немедийными людьми), возможность посещать кинопремьеры раньше остальных (звучит странно, но для меня это очень круто и интересно!). Из минусов отмечу загруженность — не всегда есть свободное время, и иногда на второй план могут уйти семья, друзья, близкие.
Поделись интересной историей, связанной с блогерством?
Год назад, на 14 февраля, я была одна, и мне тайком приехал букет и большие красные шарики. И я ломала голову, кто мог сделать такой сюрприз (может тайный поклонник или какой-нибудь ухажер). Спустя время выяснилось, что такую классную доставку организовали подписчики моих фан-аккаунтов скинулись. Очень приятно!
Бытует мнение, что отдых для блогера превратился в работу, все время с камерой, все снимаешь и так далее. Как все-таки в этой профессии разграничить отдых и работу? Когда ты делаешь, то, что любишь — то нет ощущения «работы». Ты только получаешь удовольствие.
Если не блогерство, то чем бы занимались в жизни?
Пошла бы на актерское или открыла свой магазин украшений. Не могу без самовыражения и творчества в жизни.
Ильяс Рабаданов — лайфстайл блогер. В своих соцсетях Ильяс делится событиями из своей жизни, снимает забавные ролики. Именно эта открытость помогла Ильясу заполучить любовь и интерес аудитории.
Что для тебя значит «быть блогером»?
Для меня быть блогером — это значит работать 24/7 и делиться с людьми интересными моментами из своей жизни и своим мнением.
Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?
Я просыпаюсь ни свет ни заря — в 12:00 (шутка). Просыпаюсь в 9:00, завтракаю, затем иду в спортзал. После тренировки уже по расписанию — смотрю, какие дела были запланированы: съемки, встречи, может свидания.
Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?
Сложности с самим собой — иногда думаешь «ёмаё, снять нечего!». На самом деле всегда есть, что снять. Просто нужно разобраться.
Как ты борешься с хейтом?
Самое лучшее в мире оружие — игнорирование. Игнор всегда заставляет человека просто отступить. Поэтому с самого начала ведения блога я так и действую.
Какие ты видишь для себя плюсы блогерства? Какие минусы?
Плюсы — в первую очередь, конечно, это узнаваемость, что всегда приятно. И то, что ты можешь поделиться с аудиторией своими мыслями и событиями в любой момент. Также, если ты чего-то не знаешь, можно обратиться за помощью к подписчикам. Ребята всегда откликнуться, дадут совет. И в целом меня мотивируют!
Поделись интересной историей, связанной с блогерством?
Однажды ко мне подошел подписчик и спросил, можно ли сфотографироваться. Через время он опубликовал эту фотографию и отметил не меня, а аргентинского футболиста Лаутаро Мартинеса. Якобы я на него похож. Было забавно.
Много ли вам пишет людей с просьбой скинуть денег, вы же богатые. Как на это реагировать?
Да, действительно много пишут — просят скинуть денег и придумывают разные причины для этого: кто-то описывает свои проблемы, а кто-то выдумывает более креативные просьбы. Я либо отказываю, либо игнорирую такие сообщения. Я думаю, что здоровый человек, у которого есть две руки и две ноги, может попробовать пойти и заработать, а не искать легкий путь в виде просьб у блогеров.
Как быть идеальным для всех подписчиков без исключения?
Идеальным быть не получится. Все люди разные, и даже человек, который на меня подписан в течение пяти лет, может отписаться, если ему что-то не понравилось или у него просто плохое настроение. Блогеры часто экспериментируют, поэтому для всех идеальным быть невозможно.
Viki Show — одна из самых узнаваемых юных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube. Каждое ее видео набирает больше миллиона просмотров за неделю, а аудитория превышает 11 миллионов подписчиков. Ведет канал с мамой Розой, вместе они снимают разнообразные видео: веселые челленджи, семейные влоги и даже пранки (розыгрыш, шутка с целью одурачить кого-либо, – прим. ред.), чем радуют юную аудиторию.
Что для тебя значит «быть блогером»?
Хм… «Быть блогером» – это делать своих подписчиков счастливыми! Создавая контент и получая от моих вишенок (так я называю своих подписчиков) комментарии, мне хочется записывать больше видео, выдумывать интересные идеи и просто творить! За это я люблю блогерство.
Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?
Конечно, я учусь и получаю знания на дистанционных уроках — без этого никуда. В свободное время очень люблю заниматься творчеством. Одно из таких дел – рисование! Всегда и везде ношу с собой альбом и цветные маркеры. Мама с папой говорят, что у меня очень хорошо получается, и в шутку мне завидуют. Также могу петь свои любимые песни и устраивать «концерт» в ванной! На выходных провожу время с семьей и не забываю про любимого песика Милку.
Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?
Сложностей нет. Единственное – нехватка свободного места на флешках! Я люблю блогерство во всех его проявлениях.
Как ты борешься с хейтом?
Как и со сложностями, хейта нет. Всегда стараюсь быть позитивной, особенно когда встречаю своих фанатов на улице! Обожаю наблюдать за их первой реакцией, фотографироваться вместе с ними, общаться. Самые прекрасные эмоции. Я заряжаюсь улыбкой от общения с фанатами, и затем окрыленная иду снимать новые видео для них!
Какие ты видишь для себя плюсы блогерства? Какие минусы?
Плюсы блогерства – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Мне было шесть лет, когда я в первый раз записала ролик — тогда я просто распаковывала игрушку и делилась с воображаемыми фанатами своими эмоциями. В то время мне очень нравилось не просто играть с игрушками, а постоянно придумывать с ними какие-то истории и записывать это на камеру телефона. Памяти в телефоне стало не хватать, и папа стал выгружать эти видео на YouTube просто для семейного архива. Вот так и появился мой канал, который до сих пор приносит мне удовольствие! Минусы – это та самая звездная болезнь, которая появляется у некоторых блогеров. Я считаю себя обычной девочкой, у которой есть свои интересы и хобби. Такая как все!
Поделись интересной историей, связанной с блогерством?
Выступление на фестивале VK Fest – мы с родителями думали, что будет мало людей. А их было очень много! Это было супер-неожиданно и очень приятно.
Софа Купер — лайфстайл-блогер с миллионной аудиторией и певица. В свои социальные сети Софа выкладывает разнообразный контент: рассказывает про свою личную жизнь, снимает популярные челленджи, скетчи и юмористические видео.
Саша Айс — лайфстайл-блогер с миллионной аудиторией и фигуристка. Саша любит снимать популярные челленджи, скетчи и юмористические видео. В своем блоге Саша часто общается с подписчиками и делится всеми моментами своей жизни!
Что для вас значит «быть блогером»?
Для нас быть блогерами, как стать героями своего собственного цифрового мира, где каждое видео — кусочек нашей жизни, который проходит обработку в программе, и получается забавный контент, который может радовать других людей и погружать их в нашу атмосферу.
Расскажите свой распорядок дня, чем вы обычно занимаетесь?
Наш распорядок дня — это магия и креатив! Утро часто начинается с планов на новые видео, затем погружаемся в мир монтажа уже отснятого контента, и, конечно, не забываем про вдохновляющие скетчи и обдумывание творческих идей.
Какие у вас сложности, связанные с блогерством?
Сложности? О, да! Поиск идеального ракурса, борьба с перфекционизмом и покорение алгоритмов — наша повседневная битва.
Как вы боретесь с хейтом?
За все годы в блогинге, кажется, у нас выработался иммунитет на хейтеров. Мы знаем, что не всегда стоит реагировать на негативные комментарии. Иногда лучше просто проигнорировать их. Но бывает, что хейт содержит конструктивную критику. Важно отделить обоснованные высказывания от просто негативных комментов. Мы любим сосредотачиваться на позитивных комментариях и поддержке от постоянных зрителей, чтобы не забывать об истинных поклонниках нашего контента. Хейт уже давно не влияет на наше самочувствие и уверенность. Нужно помнить, что работа и творчество ценны для тех, кто искренне тебя поддерживает!
Какие вы видите для себя плюсы блогерства? Какие минусы?
Про плюсы блогерства: это возможность делиться своими мыслями и идеями с аудиторией, помогать, если кому-то нужна помощь в соцсетях, быть всегда услышанным и знать, что на тебе лежит определенная ответственность за то, какую информацию несешь в массы. У тебя миллион друзей! Людей, которые любят твое творчество и поддерживают тебя. Минусы. Наверное, постоянная работа с техникой и изучение не совсем творческих проблем. Можно сутками сидеть за монтажом, до тех пор пока глаза сами не начнут закрываться, но все ради результата, а он того стоит.
Слышали про громкую историю с популярными блогерами – Блиновской, Лерчек и неуплате налогов. Известно, что у блогеров высокий доход. Что вы можете сказать на эту тему? Не боитесь вести блогерскую деятельность, и как улаживаете дела с налогами?
Вся наша блогерская деятельность ведется в сотрудничестве с командой DIDENOK TEAM, в которую входят опытные юристы — они тщательно за всем следят. Мы относимся к уплате налогов очень серьезно. Нам нечего бояться, так как нечего скрывать.
Что посоветуете начинающим блогерам, особенно в моментах, когда все ждут быстрых денег, но просмотров и подписчиков до сих пор не прибавляется?
Понимаем, что ожидание быстрых денег для некоторых может быть заманчивым, особенно когда они только начинают свой путь. Но поверьте, путь к успешному блогингу требует терпения, упорного труда и капельки юмора!
Когда только начинали вести блог, мы воспринимали это как хобби и не знали, что на этом можно зарабатывать — так что для нас это был приятный бонус. Все, что нужно делать в начале своего пути — эти усердно работать, создавать ценный контент и строить отношения со своей аудиторией. Не сдавайтесь, если не видите мгновенных результатов и помните, что блогинг — это путешествие, а не пункт назначения. Наслаждайтесь процессом!
Вася Алдерсон — лайфстайл блогер, увлекается монтажом видео и снимает смешные ролики на социальные темы
Что для тебя значит «быть блогером»?
Показывать свою интересную жизнь, мотивируя людей развиваться. Важно приносить какой-то позитив аудитории.
Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?
Просыпаюсь, завтракаем с моей девушкой. Затем иду заниматься спортом, потом сажусь за обучение. Я очень люблю 3D моделирование, поэтому уделяю ему очень много времени, так как хочу использовать этот инструмент для создания контента. Мне кажется, что за этим будущее.
Затем я могу либо сесть за монтаж своего влога, либо погулять, либо поиграть во что-нибудь, отдохнуть. Может даже поснимать видео. На вечер либо просмотр кино, либо YouTube. Очень люблю смотреть разных блогеров. Многие меня мотивируют. Ну и затем, соответственно, сон.
Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?
Отчасти — нестабильный заработок. Это достаточно тяжелая сфера. Тебе нужно понимать, как продвигаться, как строить свой контент-план, за всем следить, чтобы это было эффективно. Когда ты строишь свой путь в соцсетях, самое тяжелое — удерживать охваты.
Как ты борешься с хейтом?
Я вижу злостные комментарии и никак не реагирую. Иногда, конечно, хочется ответить, но понимаю — смысла в этом нет. Но если хейт обоснованный, то могу обратить внимание. Но это, скорее, критика.
Какие ты видишь плюсы блогерства, какие минусы?
Мне очень нравится то, что ты живешь своей жизнью, наслаждаешься ею, не работаешь по 24 часа где-то. Это работа становится для тебя творчеством, то, с чего ты кайфуешь, то, что приносит удовольствие.
Минусы, конечно, есть. Ты 24/7 одновременно и работаешь, и отдыхаешь. Тяжело находить эту грань, понимая, что нужно много делать, чтобы быть на высоте.
Поделись интересной историей, связанной с блогерством?
Однажды ко мне подошла на улице бабушка и сказала: «О, а я вас в ленте рекомендаций видела!». Я был приятно удивлен, что аудитория 50+ меня тоже узнает!
Наверняка блогерство в определенных ситуациях — это стресс. Как с ним справляетесь?
Я занимаюсь делами, которые приносят мне радость — видеоигры, прогулки с девушкой, поход в кино! То, что может доставить радость, в общем. На самом деле, я стараюсь не заострять внимание на стрессе и быстро переключать внимание, чтобы стресс меня не поразил полностью.
Какие темы вы бы никогда не стали обсуждать на своем канале даже за фантастические деньги? Или, что бы никогда не стали рекламировать у себя?
Я бы никогда не стал обсуждать со своей аудиторией интимные темы 18+ (мне это не близко), казино, ставки и так далее. Я очень переживаю за своих подписчиков в том плане, что лудомания (патологическая склонность к азартным играм, – прим. ред.) — это очень страшная болезнь, которая просто сводит все к нулю. У многих блогеров вижу рекламу казино и не совсем понимаю.