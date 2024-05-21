Жизнь блогеров: плюсы и минусы профессии, распорядок дня, борьба с хейтом

Что для тебя значит «быть блогером»?

Для начала отмечу, что я, в первую очередь, артист и музыкант, а как дополнение — блогер. Вообще считаю, что блогер — это действительно устоявшаяся, серьезная, востребованная и сложная профессия, которую люди до сих пор не воспринимают всерьез.

Сложна она тем, что ты всегда должен быть в коннекте со своей аудиторией, чтобы она тебе доверяла, чтобы она к тебе прислушивалась. Порой бывает трудно всегда-всегда быть в хорошем настроении, но тем не менее ты должен поднимать настроение людям, делиться своими переживаниями, своими эмоциями, как проходит твой день. И ты в профессии блогера работаешь 24/7. У тебя нет такого распорядка, что ты в 09:00 начинаешь, в 18:00 заканчиваешь. Нет, ты живешь этим.

Расскажи свой распорядок дня, чем ты обычно занимаешься?

Бывают дни, когда я занимаюсь исключительно контентом. Просыпаюсь, готовлю завтрак, затем, например, записываю какую-то рекламу, которую мне нужно сделать прежде всего, а потом, например, снимаю, монтирую какие-нибудь reels/vk клипы для контента. Если вечером у меня есть какое-то свободное время, я провожу его со своими близкими, с друзьями, с молодым человеком. Также есть дни, когда я еду на студию, записываю песни/демки (черновая запись песни. Нужна она как ориентир звукорежиссеру, чтобы он понял, как песня должна звучать «в чистовике», – прим. ред). И если я начинаю заниматься музыкой, то трачу весь-весь свой день. Могу написать одну демку, могу сразу несколько, зависит от настроения.

Какие у тебя есть сложности, связанные с блогерством?

Как я уже говорила, блогерство — это такая профессия, где ты работаешь 24/7, и все мысли у тебя об этом. Каждый день думаю: «Как мне улучшить свой контент?», «Как мне стать ближе с аудиторией?», «Что мне сегодня снять, что мне сегодня рассказать?». И это действительно очень трудно, потому что иногда черпать вдохновение и придумывать идеи трудно. Бывает, ты встаешь, у тебя плохое настроение, тебе ничего не хочется, но аудитория тебя ждет, она тебя любит, и ты уже не можешь без этого. И через «не хочу» иногда приходится делать.

Как ты борешься с хейтом?

Зачем с ним бороться? Хейт (проявление ненависти кого-либо к творчеству или деятельности другого человека, – прим. ред.), он всегда есть, был и будет. Я абсолютно никак на него не обращаю внимания. Да, бывают какие-то комментарии, которые не очень приятно читать, но чаще всего я просто над ними смеюсь. Меня они никак не трогают. Иногда родители, родственники читают комментарии, и они очень сильно переживают. И пишут мне: «Даша, там тебе вот это написали, ты видела?». Я их успокаиваю. Я в блогинге с 13 лет, сколько за все время я видела хейта в свой адрес! Сейчас у меня просто уже сформирован иммунитет.

Какие ты видишь плюсы блогерства, какие минусы?

Плюсов очень много. Это супертворческая, разноплановая профессия, в ней нет никаких рамок, ограничений, ты можешь проявлять себя так, как ты этого хочешь. Мне это очень откликается. Я не офисный человек.

Например, сегодня ты дома снимаешь ролики и выкладываешь их в соцсети, завтра какой-нибудь бренд придет на рекламу, а на следующий день ты улетаешь в Сочи на Роза Хутор на мероприятие. Это всегда очень разбавляет твою жизнь! У блогеров есть привилегии — можно договориться что-то сделать по бартеру, и это всегда очень приятно. Я лично этим пользуюсь и со своей стороны всегда стараюсь, чтобы это было взаимовыгодно для всех сторон сотрудничества.

Из минусов — ты не совсем можешь скрыть свою личную жизнь, потому что профессия очень открытая.

Поделись интересной историей, связанной с блогерством?

Я летала в 2022 году в Испанию. Знакомилась с культурой и с разными людьми. В один из вечеров испанцы пригласили потусить в клубе, у них это фиеста. Я пошла с компанией ребят, и они начали меня знакомить со своими друзьями, а те сразу стали просить мой Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Я спокойно сказала свой ник. И они такие: «What? Famosa? Famosa? Famosa?». Я такая: «Чего?». К счастью, там была одна русская девочка, которая говорила на испанском, и она сказала, что «Famos» переводится как «популярная». И, насколько я поняла, количество моих подписчиков в Испании — это что-то вообще «на невероятном». То есть в России это — ок, а в Испании — это очень много. Они очень сильно удивились, попросили на них подписаться и никогда не отписываться (смеется).

О чем вы пожалели в своей работе, есть такие вещи?

Есть вещи, которые в прошлом, возможно, я бы хотела поменять. Сейчас у меня больше опыта в блогерской деятельности, а когда я только начинала, было много ошибок и каких-то моментов из-за неопытности.

Что делать, если попал в негативную ситуацию, и тебя стали пиарить в Интернете в негативном ключе?

Если такое случается, главное не делать резких движений, чтобы не наломать еще больше дров. Если у блогера есть команда, лучше обсудить с ней, как себя вести в такой ситуации, как грамотно выйти из неё.

Ваша Маруся – блогер и артист, за которой следят 3,2 млн подписчиков. Цепляет зрителей своим позитивом, мимикой и харизмой. Снимает лайфстайл-контент, активно ведет жизнь в сторис (короткие видео, которые исчезают через некоторое время, к примеру 24 часа, – прим. ред.).