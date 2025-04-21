Популярная певица объяснила актуальность творчества Виктора Цоя

Музыкальный блогер и певица Bain Ligor (настоящее имя Баина Эрдэмтуева (Лиджи-Горяева)) рассказала, почему творчество лидера группы «Кино» Виктора Цоя актуально до сих пор. Ее слова приводит сайт «Страсти».

В своем творчестве Bain Ligor нередко прибегает к созданию каверов на знаменитые песни «Кино». По словам девушки, ее знакомство с песнями Цоя произошло еще в ранние годы, однако с возрастом ее интерес к работам музыканта лишь усиливался.

«Так получилось, что песни группы «Кино» я слушала с раннего детства, мой старший брат в то время очень увлекался творчеством Цоя. И это так или иначе влияло на меня. Я слушала, любила, пела очень многие их песни. Тогда, конечно, не понимала и не вникала в смысл, идеи песен. Но эта любовь сохранилась. А дальше стала слушать уже более осознанно, и, в связи с этим прониклась еще больше», - заявила певица.

Сетевая знаменитость также отметила, что актуальность песен Цоя в наши дни связана с его универсальностью.

«Творчество Виктора Цоя актуально и в наше время, оно нам понятно, каждый может увидеть в его песнях что-то очень близкое для себя. Помимо этого, многие песни просты и понятны по своей структуре для исполнения», - поделилась она.

Полное интервью Bain Ligor о трудностях при создании каверов, стоимости записи одной песни, отношении к шоу «Голос» и будущем независимых артистов в России читайте здесь.