«Популярен благодаря хайпу стиля Old Money»: Анастасия Пивоварова оценила, как обстоят дела с теннисом в России

Теннис в России набирает популярность. Об этом сайту «Страсти» рассказала победительница 17 турниров ITF и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова. Спортсменка объяснила, что повлияло на интерес людей к мячу и ракетке.

По словам Анастасии, сейчас теннис особенно популярен среди российской молодежи. Это произошло благодаря стилю Old money, который приковал внимание молодых людей еще в прошлом году. Девушки стали делать фотосессии на кортах, будто они играют. Еще интерес к данному виду спорта вырос после открытия дворца тенниса в «Лужниках».

«Сейчас теннис популярен среди молодежи, среди любителей благодаря прошлогоднему хайпу стиля Old Money. Девочки начали организовывать фотоссесии, делать вид, что они играют в теннис и таким образом они раскрутили его. Плюс открылся дворец тенниса в „Лужниках“, который стал очень модным. Там практически невозможно найти время для игры. А еще набрал свою популярность падел-теннис», — заявила Пивоварова.

Ранее семикратная чемпионка России рассказала, чем занимается после завершения профессиональной карьеры. Анастасии удалось сделать так, чтобы теннис остался в ее жизни. Об этом она заявила в интервью.