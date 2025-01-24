«Поправилась на 12 кг»: Полина Диброва рассказала о борьбе с лишним весом

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва восхищает поклонников стройной фигурой. Полина Диброва поделилась секретами красоты в интервью сайту «Страсти», и рассказала о своем отношении к препарату «Оземпик», с помощью которого худеют многие звезды.

«10 лет назад, даже поменьше, у меня была большая проблема, я просто внезапно поправилась на 12 килограммов, и в течение многих лет я не могла с этим справиться. Я худела, потом быстро поправлялась, и в общем эта борьба была достаточно долгой. Но я в этой борьбе победила», – рассказала женщина.

Звезда призналась, что сейчас ее секрет заключается в спорте – она тренируется три раза в неделю и бегает, если позволяет погода.

«Я хожу в походы, поднимаюсь на вулканы. Я за любые проявления активности. И безусловно, мы это то, что мы едим, поэтому нужно очень внимательно относиться к своей еде. Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы. Безусловно нужно двигаться. Это очень важно. И если выбирать поехать на лифте или подняться по лестнице, я бы пошла по лестнице», – отметила модель.

Полина высказалась о популярном препарате для лечения диабета, с помощью которого некоторые худеют.

«Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Считаю, что мы живем один раз, и если вдруг ты понимаешь, что не можешь справиться, и доктор не видит никаких противопоказаний к этому препарату, то почему бы и нет. Я за эстетику, красоту», – добавила она.

Диброва подчеркнула, что даже после процедур или пластики необходимо поддерживать стройность и следить за рационом. Иначе, все было сделано зря.

Полное интервью с Полиной Дибровой о воспитании сыновей, отношении к критике и страсти с мужем просто прочитать здесь.