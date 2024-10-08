«Попал в пограничную зону»: почему Александра Паля перестали снимать в кино

Актер Александр Паль за последние годы резко сократил количество проектов. Поклонники уже давно не видели его на экране, и у этого есть причина. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с порталом «Страсти» высказал предположение, почему мог пропасть звезда «Дня мертвых».

Кинокритик напомнил, что несколько лет назад Паль засветился на протесте, и он считает, что это могло оставить свой отпечаток на его карьере. Он уточнил, что запрета на съемки Александра нет, но режиссеры все равно могут опасаться брать его в свои кинокартины.

«Говорить о том, почему не снимается Паль, сложно. До ковида он участвовал в протестных акциях, и, поговаривают, что якобы его тогда забирала полиция вместе с остальными. А потом его выпустили вроде как по звонку откуда-то сверху. Это все было давно, и, тем не менее, я предполагаю, что какой-то вайб от этого остался: «А вдруг? А если?» Паля нет в запрещенных списках. Но, допускаю, что он попал как раз в такую пограничную зону, когда он вроде как ничего не делал, но при этом опасаются иметь с ним дело на уровне предположений», - заявил кинокритик Голубчиков.

По мнению Александра, если бы существовал запрет на Паля, то его бы не было в российском кинематографе в принципе. Но в 2023 году вышел сериал «Цикады», в котором он сыграл одну из ролей.

«Проблем у этого сериала нет. Но то, что Александр сейчас не в «обойме», это очевидно», - подчеркнул эксперт.

Кинокритик выразил надежду на то, что зритель еще сможет увидеть Александра в новых проектах, так как у актера есть талант.

«Чем он сейчас занимается — тоже непонятно. Возможно, просто уехал, ничего не говоря, не знаю. Он отличный актер, очень хороший, и он прекрасно смотрится в каком-то независимом кино. Вспомним и «День мертвых», например, и множество фестивальных картин, где он участвовал. При этом он хорошо себя показывает и в комедийном жанре. Возможно, что просто он сейчас недоступен и не готов каким-то образом участвовать в процессе съемок. Вероятно, проблема в этом. И когда-нибудь эта проблема, наверное, решится, и мы снова его увидим», - отметил Александр Голубчиков.

Ранее стало известно, что Александр Паль женится на звезде фильма «Гуляй, Вася!» Софье Райзман.