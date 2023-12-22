«Попал в нужное время и в нужное место»: российские кинокритики высказались о феномене сериала «Слово пацана»

Российские кинокритики рассказали, в чем секрет популярности сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». История о криминальном Татарстане 80-х и 90-х годов захватила аудиторию и не отпускает уже месяц. Эксперты же считают, что новаторского ничего в проекте нет, просто он попал в нужное время и в нужное место.

По словам кинокритика Александра Голубчикова, успех сериала кроется в том, что молодое поколение давно не видело ничего похожего на «Слово пацана».

«Сериал «Слово пацана» попал сразу в несколько возрастных категорий. Прежде всего, в молодежную аудиторию. Ничего похожего давно не снимали. К тому же, здесь есть параллели с фильмом «Бригада» про мужскую дружбу, про ребят, которые чему-то противостояли. Для молодежи — это ощущение потерянного поколения», — объяснил он в беседе с порталом «Страсти».

А по мнению кинообозревателя газеты «Известия» Сергея Сычева, сериал просто попал в самый нерв аудитории.

«Люди сейчас чувствуют себя бесправными, жертвами, бедными. Они легко могут себя идентифицировать в героях фильма, несмотря на то, что все происходящее связано с периодом, когда многие зрители еще даже не родились. Тем не менее, выясняется, что практически ничего не изменилось», - рассказал эксперт.

Также мнение о «Слове пацана» высказал и Евгений Шульгин, обозреватель Lenta.Ru. Он считает, что сериал привлек внимание зрителей рефлексией по прошлому.

«Десятки миллионов позавчерашних пацанов уже давно живут взрослые жизни, не так уж часто, быть может, возвращаясь мыслями в детство, в котором слово пацана в какой-то период было важнее наставлений матери, учителей», — рассказал журналист.

С Шульгиным согласился и киножурналист Роман Григорьев. Он также добавил, что особо ничего нового Крыжовников не показал, просто выбрал для своего проекта удачное время.

«Я бы не считал сериал прорывом, но то, что он попал в нужное время и в нужное место, как заноза, - это факт. Он стал абсолютно знаковым, как в свое время «Маленькая Вера», благодаря тому, что он честно показывает определенные исторические события нашей страны. То есть ничего новаторского в нем нет, новое слово в кинематографе он не сказал. Просто был снят в удачное время», - поделился эксперт.

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