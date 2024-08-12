«Попахивает незаконным предпринимательством»: Барецкий обратился в прокуратуру из-за виллы Меладзе в Крыму

Шоумен Стас Барецкий в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что обратился в прокуратуру из-за виллы Константина Меладзе в Крыму. Мужчина недоволен тем, что уехавший из России композитор сдает недвижимость в Гурзуфе за два миллиона рублей в месяц.

«Я в курсе этой ситуации и написал запрос в прокуратуру. Здесь уже попахивает незаконным предпринимательством или мошенничеством. Пусть прокуратура Крыма проверит этот нюанс», – высказался Барецкий.

Шоумен также удивился тому, что вилла Меладзе сдается за такие деньги. СМИ пишут, что сутки в особняке композитора стоят от 60 до 110 тысяч рублей в зависимости от спроса и длительности аренды.

«Меня волнует вопрос, откуда такая цена на захудалую заброшенную виллу», – добавил Стас.

Ранее мы писали о том, что шоумен Стас Барецкий в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал информацию о том, что Алла Пугачева собирается приехать в Россию и дать концерт до конца года. Он напомнил о том, что всегда говорил о возвращении артистки в РФ. Мужчина приоткрыл тайну, зачем именно звезда вернется в РФ.