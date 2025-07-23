«Понял, что перешел опасную черту»: Арсений Бородин рассказал о перенесенном сердечном приступе в 24 года

Арсений Бородин рассказал, как перенес сердечный приступ в 24 года. Певец вспомнил о проблемах со здоровьем в беседе с сайтом «Страсти».

После 2013 года Арсений Бородин столкнулся с чередой жизненных трудностей. Он похоронил брата, впал в депрессию и искал утешение в алкоголе. Все это привело к тому, что в 24 года артист перенес сердечный приступ. Проблемы со здоровьем дали понять музыканту, что он перешел опасную черту. После этого Арсений пересмотрел свои взгляды на жизнь.

«Понял, что нужно спасаться, что перешел опасную черту, когда в 24 года у меня случился сердечный приступ в аэропорту. С того момента стал следить за собой, а в 28 лет окончательно бросил все вредные привычки. С тех пор я ничем не злоупотребляю, не употребляю ни алкоголя, ничего», — высказался певец.

Арсений признался, что в трудный период ему помогла подруга — именно ей он обязан возрождением.

«Это очень странно: человек появился в моей жизни, сделал то, что должен был сделать, и исчез», — признался Бородин.

На сегодняшний день артист следит за своим здоровьем: он придерживается диеты, принимает витамины и отказался от вредных привычек. По словам 36-летнего Арсения, он чувствует себя лучше, чем в 27.

Полное интервью Арсения Бородина о съемках в шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», критике Пелагеи и подготовке к свадьбе читайте здесь.