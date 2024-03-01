Понимают ли кошки человеческую речь: рассказывает фелинолог

Кошки — одни из любимых животных у россиян. Порой питомец становится человеку лучшим другом, и, кажется, будто он понимает человеческую речь. О том, правда ли это, рассказала сайту «Страсти» фелинолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.

Специалист отметила: до конца не изучено, понимают ли кошки человеческую речь.

«Порой нам кажется, что это так, но доказательств пока нет. Все-таки питомцы больше воспринимают интонацию и отдельные фразы: они же отзываются на свою кличку. Кошка может понимать слова „играть“, „еда“. То есть у них есть ассоциативный ряд, но не такой богатый, как, например, у обезьян», — объяснила Татьяна Антоненко.

Подробнее о повадках кошек читайте в полной версии интервью с фелинологом.