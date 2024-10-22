«Понимаешь, что все не зря»: как российская программистка открыла театр для пожилых людей

Проработавшая более 40 лет программистом жительница Тюмени Любовь Климентьева после выхода на пенсию решила реализовать мечту детства. Женщина открыла театральную студию для людей старше 55 лет «Мари Ванна». Она рассказала сайту «Страсти», что дают пожилым людям занятия актерским мастерством.

В студии занимаются 16 человек в возрасте 55+. Самой пожилой актрисе — 75 лет. Мужчины не задерживаются надолго в «Мари Ванне». Любовь Климентьева объясняет это тем, что они хотят всего и сразу, но не прилагают усилия для получения результата.

Для пожилых актрис студия стала смыслом жизни. Многие глубже узнают искусство — читают книги, посещают выставки, музеи. У них проходит страх публичных выступлений, улучшается речь и дикция.

«Наш коллектив — это маленькая семья, которая всегда поддержит и поможет в трудную минуту. А ведь на пенсии людям зачастую очень не хватает общения. Вижу, как у них горят глаза на сцене, как улучшается настроение. И меня пробирает гордость: я сделала людей счастливее. Понимаешь, что все не зря», — пояснила тюменка.

Про жизненный путь, увлечения и творческие проекты Любови Климентьевой вы можете прочитать в интервью по ссылке.