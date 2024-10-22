Из айтишниц в актрисы: история 72-летней программистки из Тюмени, открывшей свою театральную студию
Любовь Климентьева
© Фото: Надежда Рождественская
Любовь Климентьева из Тюмени более 40 лет работала программистом. После выхода на пенсию женщина ощутила душевную пустоту и решила наполнить будни яркими и интересными событиями. Она осуществила мечту детства — открыла театральную студию для людей старше 55 лет «Мари Ванна». Помимо этого, Любовь Анатольевна поет в хоре, ходит в бассейн, посещает занятия по риторике и психологии. Пенсионерка не забывает и о программировании: она ведет местный сайт, изучает нейросети и мечтает найти работу в этой сфере. Ее историю публикует сайт «Страсти».
«Не смогла сидеть дома»
«И только после 65 лет, когда я вышла на пенсию, начала сбываться моя мечта. Я стала участвовать в литературных клубах, появились роли в театре, кино, в социальных короткометражках. А потом возникло желание создать театр для людей 55+, чтобы дать возможность моим ровесникам реализовать себя. Пришло и осознание, что в спектакле важны не только главные роли, но и роли второго плана. В нашей театральной студии «Мари Ванна» я для себя определила главную роль — организатора.
Признаюсь, хоть и театр был всегда моим хобби, мне часто приходилось играть главные роли — в семье и на работе. Однажды сестра мне подарила книгу о том, чем заняться пенсионеру. И я начала пробовать все, к чему лежит душа.
Первым шагом стало посещение литературных клубов. Но со временем мне захотелось перейти из зрительского зала на сцену. В 2022 году я организовала театральную студию для людей старше 55 лет. Название «Мари Ванна» проект получил, благодаря символу советской эпохи. Каждый знает анекдоты про строгую учительницу, вселяющую и страх, и уважение. Мы, пенсионеры, ностальгируем, услышав ее имя. Мари Ванна — обычная советская женщина, такая же, как наши актрисы: сильная, мудрая и добрая. Она олицетворяет богатую русскую культуру».
«Определила для себя главную роль»
«И только после 65 лет, когда я вышла на пенсию, начала сбываться моя мечта. Я стала участвовать в литературных клубах, появились роли в театре, кино, в социальных короткометражках. А потом возникло желание создать театр для людей 55+, чтобы дать возможность моим ровесникам реализовать себя. Пришло и осознание, что в спектакле важны не только главные роли, но и роли второго плана. В нашей театральной студии «Мари Ванна» я для себя определила главную роль — организатора.
Признаюсь, хоть и театр был всегда моим хобби, мне часто приходилось играть главные роли — в семье и на работе. Однажды сын мне подарил книгу о том, чем заняться пенсионеру. И я начала пробовать все, к чему лежит душа.
Первым шагом стало посещение литературных клубов в селе Гусево. Со временем начала сама организовывать творческие посиделки. Ни один театральный экспромт, ни одна социальная короткометражка не обходились без моего участия.
Но со временем мне захотелось перейти из зрительского зала на сцену. В 2022 году я организовала театральную студию для людей старше 55 лет. Название «Мари Иванна» проект получил, благодаря символу советской эпохи. Каждый знает анекдоты про строгую учительницу, вселяющую и страх, и уважение. Мы, пенсионеры, ностальгируем, услышав ее имя. Мари Иванна — обычная советская женщина, такая же, как наши актрисы 55+: сильная, мудрая и добрая. Она олицетворяет богатую русскую культуру».
«Мужчины надолго не задерживались»
«В январе 2025 года театральной студии исполнится три года. Сейчас нас 16 человек, все женщины. Мужчины приходили на некоторые проекты, но надолго не задерживались — уставали от занятий по сценической речи, постоянных репетиций. Многие хотят сразу получить роль, но трудиться не собираются. В этом большая проблема.
Наш театр живет за счет грантов. Мы участвуем во всевозможных конкурсах, на которые отправляем проекты пьесы. Если удается выиграть, начинаем подготовку к спектаклю — закупаем реквизит, технику, нанимаем режиссера. Сейчас режиссеры попадаются очень терпеливые, внимательные — работать с ними одно удовольствие.
Для пожилых актрис наша студия стала смыслом жизни. Многие глубже узнают искусство — читают книги, посещают выставки, музеи. Становятся более разборчивыми. Важную роль играет и психологический аспект: преодолевается страх публичных выступлений, улучшается речь и дикция. Наш коллектив — это маленькая семья, которая всегда поддержит и поможет в трудную минуту. А ведь на пенсии людям зачастую очень не хватает общения. Вижу, как у них горят глаза на сцене, как улучшается настроение. И меня пробирает гордость: я сделала людей счастливее. Понимаешь, что все не зря».
«Бабушкины сказки»
«В 2024 году сын увидел по телевизору рекламу конкурса «Скиньте мяч». Спортивное название, но в жюри было много актеров. Оказывается, туда принимали и творческие проекты. И я решила попробовать. Заявила проект «Бабушкины сказки», который стал победителем.
На кастингах в проекты мы предлагали участникам старше 55 лет рассказать о себе — и услышали много интересных историй из их жизни. У нас возникла идея поставить спектакль «Бабушкины сказки», где актрисы будут рассказывать на сцене внукам свои реальные истории, но поданные в формате сказки. Рассказы бабушек о своей жизни могут быть полезны и ценны для всей семьи. Бабушкам есть, что сказать и передать молодому поколению. На обсуждении после спектакля мы предложим зрителям рассказать свои истории. В Год Семьи наш проект — это замечательный способ выразить уважение и поддержку внутри семьи, это способ сближения и сохранения наследия предыдущих поколений.
Работа во всю кипит. И первый показ спектакля в Тюмени пройдет уже 20 октября. Страшно волнуемся, но в то же время находимся в большом предвкушении».
Новые горизонты
«Помимо театра, я не забываю об основной профессии. Сейчас занимаюсь программированием в свое удовольствие. Веду сайт Союза пенсионеров Тюменской области. И очень меня заинтересовали нейросети — пока «балуюсь» с ботами в Telegram. Они такие хорошие помощники! Помогают писать проекты, сценарии, отчеты, делать картинки.
Параллельно хочу научиться делать иллюстрации и картинки самостоятельно, без участия нейросетей.
Мой муж — тоже программист. Поэтому дома у нас 4 компьютера и 1 ноутбук. Он, конечно, во всем мне помогает, но, при необходимости, как мне советовал сын, я просто иду в гугл.
Дети мной очень гордятся. Ведь я еще посещаю хор, хожу на плавание и на занятия по риторике и психологии. Внук учится в Санкт-Петербурге и однажды похвастался, что его бабушка — актриса. Ему никто не поверил, но он принес интервью в журнале с моим участием, и вопросы сразу же отпали».