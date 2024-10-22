Из айтишниц в актрисы: история 72-летней программистки из Тюмени, открывшей свою театральную студию

Любовь Климентьева из Тюмени более 40 лет работала программистом. После выхода на пенсию женщина ощутила душевную пустоту и решила наполнить будни яркими и интересными событиями. Она осуществила мечту детства — открыла театральную студию для людей старше 55 лет «Мари Ванна». Помимо этого, Любовь Анатольевна поет в хоре, ходит в бассейн, посещает занятия по риторике и психологии. Пенсионерка не забывает и о программировании: она ведет местный сайт, изучает нейросети и мечтает найти работу в этой сфере. Ее историю публикует сайт «Страсти».

«Не смогла сидеть дома»

«И только после 65 лет, когда я вышла на пенсию, начала сбываться моя мечта. Я стала участвовать в литературных клубах, появились роли в театре, кино, в социальных короткометражках. А потом возникло желание создать театр для людей 55+, чтобы дать возможность моим ровесникам реализовать себя. Пришло и осознание, что в спектакле важны не только главные роли, но и роли второго плана. В нашей театральной студии «Мари Ванна» я для себя определила главную роль — организатора.

Признаюсь, хоть и театр был всегда моим хобби, мне часто приходилось играть главные роли — в семье и на работе. Однажды сестра мне подарила книгу о том, чем заняться пенсионеру. И я начала пробовать все, к чему лежит душа.

Первым шагом стало посещение литературных клубов. Но со временем мне захотелось перейти из зрительского зала на сцену. В 2022 году я организовала театральную студию для людей старше 55 лет. Название «Мари Ванна» проект получил, благодаря символу советской эпохи. Каждый знает анекдоты про строгую учительницу, вселяющую и страх, и уважение. Мы, пенсионеры, ностальгируем, услышав ее имя. Мари Ванна — обычная советская женщина, такая же, как наши актрисы: сильная, мудрая и добрая. Она олицетворяет богатую русскую культуру».