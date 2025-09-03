«Помогло бы углубить мои знания»: певица продюсерского центра Дробыша заявила о желании учиться на курсе Долиной

Певица ELiz допустила, что может поступить на курс Ларисы Долиной. Артистка известна своей требовательностью к студентам, поэтому немногие решаются учиться под ее началом. О своих планах на образование 17-летняя исполнительница продюсерского центра Виктора Дробыша рассказала сайту «Страсти».

ELiz призналась, что задумывается о высшем образовании. При этом она не считает, что в 2025 году диплом необходим.

«Сегодня можно пробиться и без диплома, но образование дает основу. Я считаю, что талант плюс знания и практика — это идеальное сочетание», — поделилась певица.

Довольно престижно среди вокалистов считается «пройти школу» Ларисы Долиной. Она дает необходимую каждому эстрадному исполнителю базу. ELiz тоже, как оказалось, думает о поступлении к Долиной, но пока еще не приняла решение.

«Да, я думаю об этом. Профильное образование помогло бы углубить мои знания и умения в музыкальной сфере. Курс Ларисы Долиной — серьезный шаг, и не исключаю, что могла бы пойти», — рассказала артистка.

