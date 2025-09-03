«Виктор Яковлевич требователен к результату»: звезда «Голоса. Дети» ELiz о работе с Дробышем, Бастой и смене поколений

17-летняя певица ELiz начинала свой путь с вокальных конкурсов. Большим толчком в ее карьере стало участие в шоу «Голос. Дети», в котором ее наставником был рэпер Баста. После юная артистка продолжила пробиваться в шоу-бизнесе и стала частью команды продюсера Виктора Дробыша. В интервью сайту «Страсти» ELiz рассказала, какой Виктор Яковлевич в работе и в жизни, почему не сложилось ее сотрудничество с исполнителем хита «Сансара», а также поделилась планами поступать на курс Ларисы Долиной.

— ELiz, тебе всего 17 лет, но ты уже успела поучаствовать во многих музыкальных конкурсах и ТВ-шоу. Расскажи, как начинался твой путь в музыке? Ты сама захотела стать певицей или с выбором помогли родители?

— Мой путь в музыке начался очень рано — я всегда пела. Родители заметили это еще в детстве и поддержали, но решение стать певицей было моим осознанным выбором. Я пробовала себя на сцене с ранних лет — участвовала в школьных концертах, в детских конкурсах, и именно тогда поняла, что сцена для меня — это пространство свободы и вдохновения. Когда я впервые вышла на большую сцену, это чувство меня уже не отпустило.

— Пробиваться в шоу-бизнесе очень нелегко, не боялась конкуренции? Как сейчас происходит твое взаимодействие с более опытными коллегами?

— Конкуренции я никогда не боялась — наоборот, она помогает расти. Каждое участие в конкурсах, начиная от «Голос. Дети» и до «Славянского базара» или «Новой волны», давало мне опыт и понимание, что рядом есть талантливейшие ребята. Это не повод сравнивать себя, а повод работать над собой. Сейчас, когда у меня появляется возможность общаться и работать с более опытными артистами и композиторами, я отношусь к этому как к школе. Особенно вдохновляет, когда такие люди видят во мне искренность и перспективу — это мотивирует двигаться дальше.

— С кем бы ты хотела записать совместную песню?

— Я бы очень хотела поработать с Zivert — ее стиль и энергия мне близки. Еще мне интересна совместная работа с JONY — у него потрясающая мелодичность. А если говорить про западную сцену — то это Billie Eilish. Мне нравится ее умение через минимализм и глубину донести эмоцию.