«Виктор Яковлевич требователен к результату»: звезда «Голоса. Дети» ELiz о работе с Дробышем, Бастой и смене поколений
© Личный архив ELiz
17-летняя певица ELiz начинала свой путь с вокальных конкурсов. Большим толчком в ее карьере стало участие в шоу «Голос. Дети», в котором ее наставником был рэпер Баста. После юная артистка продолжила пробиваться в шоу-бизнесе и стала частью команды продюсера Виктора Дробыша. В интервью сайту «Страсти» ELiz рассказала, какой Виктор Яковлевич в работе и в жизни, почему не сложилось ее сотрудничество с исполнителем хита «Сансара», а также поделилась планами поступать на курс Ларисы Долиной.
— ELiz, тебе всего 17 лет, но ты уже успела поучаствовать во многих музыкальных конкурсах и ТВ-шоу. Расскажи, как начинался твой путь в музыке? Ты сама захотела стать певицей или с выбором помогли родители?
— Мой путь в музыке начался очень рано — я всегда пела. Родители заметили это еще в детстве и поддержали, но решение стать певицей было моим осознанным выбором. Я пробовала себя на сцене с ранних лет — участвовала в школьных концертах, в детских конкурсах, и именно тогда поняла, что сцена для меня — это пространство свободы и вдохновения. Когда я впервые вышла на большую сцену, это чувство меня уже не отпустило.
— Пробиваться в шоу-бизнесе очень нелегко, не боялась конкуренции? Как сейчас происходит твое взаимодействие с более опытными коллегами?
— Конкуренции я никогда не боялась — наоборот, она помогает расти. Каждое участие в конкурсах, начиная от «Голос. Дети» и до «Славянского базара» или «Новой волны», давало мне опыт и понимание, что рядом есть талантливейшие ребята. Это не повод сравнивать себя, а повод работать над собой. Сейчас, когда у меня появляется возможность общаться и работать с более опытными артистами и композиторами, я отношусь к этому как к школе. Особенно вдохновляет, когда такие люди видят во мне искренность и перспективу — это мотивирует двигаться дальше.
— С кем бы ты хотела записать совместную песню?
— Я бы очень хотела поработать с Zivert — ее стиль и энергия мне близки. Еще мне интересна совместная работа с JONY — у него потрясающая мелодичность. А если говорить про западную сцену — то это Billie Eilish. Мне нравится ее умение через минимализм и глубину донести эмоцию.
— Многие молодые исполнители сейчас сталкиваются с критикой. Говорят, что песни направлены только для видео в соцсетях и в них нет смысла. Что ты думаешь по этому поводу? Сталкивалась ли ты с хейтом?
— Да, сталкивалась. Но я понимаю, что музыка не обязана быть одинаковой. Иногда она должна быть легкой и дарить настроение, иногда — глубокой и трогающей душу. Например, мой трек «Мороженое» — про летние воспоминания, он легкий и яркий, а песня «Привет-Пока» — о чувствах и любви, она уже с эмоциональной глубиной. Я считаю, что важно создавать музыку честно, такой, какой ты ее чувствуешь. Хейт — это часть профессии, но он не должен останавливать.
— В 2022 году ты принимала участие в шоу «Голос. Дети». Было ли для тебя это стрессом? Какие самые яркие моменты ты помнишь?
— Это был огромный стресс, но и невероятное счастье. Помню, как сильно дрожали руки перед выходом на сцену, а потом, когда повернулся Баста, я почувствовала облегчение и радость. Самый яркий момент — это ощущение, что тебя слышит не только зал, но и вся страна.
— Участие в команде Басты на проекте было важной частью твоего пути. Думала ли ты, как все могло сложиться, если бы ты выбрала Полину Гагарину или Егора Крида?
— Да, иногда думаю, как бы все пошло. Но я уверена, что выбор Басты был для меня правильным. Его подход, его спокойствие и уверенность помогли мне справиться с волнением и поверить в себя.
— После проекта случались ли у тебя творческие пересечения с Бастой? Как ты думаешь, что повлияло на то, как сложилось или не сложилось ваше дальнейшее взаимодействие?
— После проекта мы не пересекались в работе, но я с благодарностью вспоминаю его советы. Думаю, многое зависит от того, куда дальше идет артист и какие проекты он выбирает. У каждого свой путь.
— Хотела бы пойти во взрослый «Голос»?
— Да, я думаю об этом. Но если и пойти, то тогда, когда у меня уже будет что-то свое — сформированный стиль, песни, которые я могу представить широкой аудитории. Для меня это не просто шоу, а возможность заявить о себе на новом уровне. Поэтому я рассматриваю это не как повторение опыта «Голоса. Дети», а как совершенно новый этап, где я смогу показать себя уже как более зрелого артиста.
— На «Новой волне» ты получила спецприз от Игоря Крутого — это очень значимо. Хотела бы ты поработать с ним в будущем и почему?
— Это был мой первый большой конкурс, можно сказать — самое начало моей карьеры. И для меня эта награда стала огромной мотивацией двигаться дальше. Она показала, что даже на старте мой труд замечают и ценят. Конечно, мне было бы интересно поработать с Игорем Яковлевичем в будущем в рамках релиза или большого концерта.
— Сейчас ты работаешь с Виктором Дробышем. Что тебе кажется самым ценным из того, чему ты у него учишься?
— Самое ценное — это его умение смотреть на песню в целом: не только как на вокальную партию, а как на историю, эмоцию, которую нужно донести. Я учусь у него дисциплине, серьезному отношению к делу и пониманию, что в музыке важна каждая деталь. Его советы и его видение — это то, что помогает мне становиться сильнее как артисту. Он умеет услышать и направить, и я очень ценю эту работу.
— А каким ты видишь Виктора Яковлевича в работе и в жизни? Он производит впечатление человека с твердым характером — это действительно так?
— Да, я правда считаю, что он требователен к результату. Но при этом сам процесс работы с ним всегда проходит на одной волне и очень позитивно. Я никогда не ощущала давления, наоборот — это вдохновляло. Поэтому я считаю, что он действительно человек с твердым характером, но это твердость в хорошем смысле: она помогает держать планку, не опускать уровень и при этом работать в атмосфере доверия и творчества.
— Сегодня ты в команде НМК Дробыша. А что для тебя стало решающим при выборе именно этой команды? Рассматривала ли другие варианты?
— Я всегда очень хотела попасть в эту команду — можно сказать, что это была моя мечта. Для меня было очевидно, что именно здесь я смогу развиваться так, как хочу. Поэтому другие варианты я даже не рассматривала. Когда появилась возможность присоединиться к НМК Дробыша, для меня это стало важным шагом и подтверждением, что я иду в правильном направлении.
— Планируешь ли получить профильное образование? Как смотришь на то, чтобы поступить на курс Ларисы Долиной? Молодые артисты ее побаиваются.
— Да, я думаю об этом. Профильное образование помогло бы углубить мои знания и умения в музыкальной сфере. Курс Ларисы Долиной — серьезный шаг, и не исключаю, что могла бы пойти.
— Как ты считаешь, профильное образование важно для артиста или в современном мире можно обойтись и без него?
— Сегодня можно пробиться и без диплома, но образование дает основу. Я считаю, что талант плюс знания и практика — это идеальное сочетание.
— Сейчас на эстраде появляются новые артисты, но пьедестал занимают по-прежнему Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие большие звезды. Как считаешь, смена поколений важна?
— Смена поколений естественна. Но я верю, что у легенд всегда будет своя публика. Новые артисты должны не заменять, а привносить новое звучание.
— Для тебя важно, чтобы твое творчество было популярным и продаваемым или же через него доносить какие-то важные смыслы до людей? Каким артистом ты хотела бы видеть себя в будущем?
— Мне важно балансировать. Хочется, чтобы песни были современными и слушаемыми, но при этом они должны оставлять след. В будущем я вижу себя артисткой, которая объединяет аудиторию честностью и искренними эмоциями.
— Насколько знаю, ты еще и пишешь песни. Не пробовала ли писать для других исполнителей, как Мари Краймбрери, Ирина Дубцова?
— Да, я пишу песни, и они всегда связаны с тем, что близко лично мне, с моими важными моментами в жизни. Поэтому пока это творчество для себя. Но я понимаю, что написание песни для другого артиста — это совершенно новый челлендж. Это значит почувствовать чужую историю и передать ее так, как если бы она была твоей. Это сложно, но если не пробовать, то никогда не узнаешь, смогла бы я справиться. И я уверена, что когда-нибудь я к этому приду.
— А как в принципе проходит процесс создания песни? Тяжело ли тебе это дается или можешь написать хит за полчаса?
— Это всегда по-разному. Иногда слова рождаются буквально за полчаса, иногда приходится долго искать нужное настроение. Я люблю писать ночью — когда тишина и эмоции обострены.
— Какие цели стоят перед тобой сейчас? Возможно, готовишь большую премьеру, которая станет хитом?
— Да, у меня в планах новые релизы. Ближайшие песни будут более зрелыми, чем то, что я выпускала раньше. Я хочу удивить слушателя и показать новые грани себя.
— Наш сайт называется «Страсти», а что является твоей страстью?
Моя страсть — это музыка и сцена. Но еще я очень люблю путешествия и лошадей — это дает мне вдохновение. Я много учусь, пробую новые форматы — от учебы и блогинга до экспериментов с музыкой. Все, что зажигает меня изнутри, я стараюсь превращать в творчество.