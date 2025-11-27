«Помогает жить и спасает во многих случаях»: Петр Дранга поразмышлял о роли музыки

Заслуженный артист РФ Петр Дранга рассказал, насколько сильно музыка влияет на успешность фильма и порассуждал о ее роли в жизни человека. Он считает, что данный вид искусства спасает во многих случаях и помогает жить.

На днях Дранга принял участие в симфоническом спектакле-концерте «Авиатор» в Большом театре. Музыку к спектаклю, созданную продюсером Максимом Фадеевым, исполнили DYP Orchestra под управлением Дранги, Государственный академический хор им. Свешникова и другие приглашенные артисты. Представление было приурочено к выходу одноименного фильма.

В общении с журналистами аккордеонист рассуждал о роли музыки в жизни человека и кино, в частности.

«Я думаю, что в целом музыка – это стихия, которая помогает человеку жить и спасает во многих случаях. Музыка – это такая материя, полотно, энергия, которая заставляет посмотреть внутрь самого себя и соприкоснуться с теми точками духовности, с которыми не приходилось соприкоснуться до того. Человек начинает плакать, он что-то осознает, принимает несвойственные ему решения в жизни. И все это благодаря музыке.

Музыка в фильме – это практически сорежиссура. Она не только помогает двигать сюжет и более содержательно раскрывать принципы создания и основную линию, а также наполнять характером и глубиной, в целом музыка приводит человека к одной ступеньке выше и ближе к духовности, к развитию внутреннего духовного мира», - говорил Дранга.

Также артист ответил, насколько подходит симфоническая сюита Фадеева фильму.

«Очень сильно подходит. Там, где нужно веселиться, она добавляет глубины, трагедии и меланхолии. Там, где нужно грустить, она дает жизненную силу, чтобы человек пошел вперед. Там очень много боли, грусти, разочарования, опыта и надежды», - высказался Дранга.

