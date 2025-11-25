«Собралась к мужу на концерт»: беременная Агата Муцениеце посетила мероприятие в Большом театре

Актриса Агата Муцениеце, несмотря на поздний срок беременности, появилась на концерте с участием симфонического оркестра DYP под управлением ее супруга Петра Дранги. Кадры с мероприятия знаменитость выложила в своем личном блоге.

Спектакль худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Евгения Водолазкина прошел 24 ноября в Бетховенском зале Большого театра. За дирижерским пультом стоял Петр Дранга. Поддержать супруга пришла и беременная Муцениеце.

Для светского выхода актриса выбрала черные меха. Эффектный образ дополнил естественный макияж, она также распустила волосы, уложив их мягкими волнами.

На кадрах, опубликованных в соцсети звезды, она танцует под песню «Я тебя разгадал» в исполнении TROFIM GRANN.

«Собралась к мужу на концерт», — подписала видео экс-супруга Павла Прилучного.

Ранее мы писали, что Петр Дранга запустил первый бизнес после свадьбы с Агатой Муцениеце. По информации источников, музыкант открыл ООО «Брукман Концепт» — агентство для концертов, организации выставок и конференций.