Польза или вред: что происходит с организмом, когда мы голодаем

Многие считают, что на голоде организм погибает. Такое видение возникло из-за исторических событий, речь в которых не о физиологическом голодании, а об экстремальном, когда человек вынужденно попадал в тяжелые условия. С таким представлением о голоде любая еда будет казаться лучшим выбором. Но так ли это на самом деле? Разбирались вместе с владелицей клиники лечебного голодания, основанной на научно-доказательной медицине, Олесей Журкевич.

Какой вред может нанести еда?

Известно, что сахар, соль, фастфуды, простые углеводы, алкоголь, жареные, копченые продукты вредят организму, но эти знания нас не останавливают, из-за чего в обществе остро встала проблема развития метаболического синдрома. Что это значит?

По словам специалиста, употребление жареной, жирной пищи приводит к напряжению желудочно-кишечного тракта, ферментных систем и разрушению слизистой. Начинаются бродильные процессы. Собственная микрофлора уменьшается, патогенная размножается. Нарушается микробиота кишечника. Все это ведет к развитию дислипидемии, абдоминальному ожирению, сахарному диабету, артериальной гипертензии. А из-за роста холестерина образуются атеросклеротические бляшки, забивающие кровеносные сосуды, что увеличивает риск возникновения инсультов, инфарктов.

Вредной может быть не только еда, но и способ употребления

Переедание

Чтобы пища переварилась, организм вырабатывает определенное количество ферментов, соков и жидкостей. Когда мы переедаем, пищевой комок, поступающий внутрь, не может полностью обработаться. Нерасщепленный, он переходит в желудок, двенадцатиперстную кишку, кишечник и затем попадает в руки микрофлоры. Она берет, что нужно, а оставшиеся частички продуктов начинают бродить. В итоге развивается синдром повышенной проницаемости кишечника, который влечет за собой воспаления и аллергические реакции, подчеркивает Журкевч.

Переедание входит в привычку. Желудок растягивается. Объем еды увеличивается и давит на внутренние органы, в том числе на кишечник. Из-за опущения ограничивается его функционал.

Перекусы

Когда мы питаемся по режиму, организм готов к работе: мозг посылает сигнал «хочу есть», пища поступает, выделяются необходимые ферменты, все переваривается и усваивается. Перекусы же — это микростресс. Организму внезапно нужно включиться. Первое время он будет справляться, но вскоре возможны нарушения функций ЖКТ.

Что делает с организмом голодание?