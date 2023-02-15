Способ, неожиданный для многих: как избавиться от хронических заболеваний

Начинать лучше с голода в 24-36 часов раз в неделю. Это может быть любой вид разгрузочных дней (на свежих овощных или зеленых соках), голод на воде или сухой, в зависимости от целей и психологической готовности.

Важно: избавляться от хронических заболеваний нужно в комплексе. Помимо практики голода работать с психикой и телом, скорректировать питание, сон, подключить упражнения для органов и дыхательные практики.

Идти в длительный голод можно только по показаниям и под наблюдением специалиста.

Что можно лечить голодом?

Практикой лечебного голодания лечат широкий спектр хронических заболеваний, начиная от всех, связанных с желудочно-кишечным трактом, и заканчивая аутоиммунными.

Скорость оздоровления у всех разная. Симптомы могут уйти за 2 месяца, заболевание — в течение года, иногда двух. Важно использовать практику голода в комплексе с изменением образа жизни, тогда и результат не заставит себя ждать.

Например, женщина обратилась с диагнозом «Эндометриоз и полипы». По рекомендациям она добавила в рацион свежие овощи, фрукты, соки из овощей и зелени и щелочные жидкости. Стала практиковать разгрузочные дни, очищение кишечника, голод раз в неделю. Соблюдала оптимальную физическую активность и физиологичный режим сна. Положительной динамики, подтвержденной УЗИ, она добилась за лето.

Другой случай. Мужчина с диагнозом «Варикоз и тромбоз нижних конечностей» перед назначенной операцией решил пройти практику длительного голода в 10 дней (под наблюдением специалиста). В результате УЗИ показало, что угрозы жизни нет. Хирургического вмешательства не потребовалось. Чтобы добиться большего, он продолжил: 21 день на воде и 3 разгрузочные недели на выходе. Через 7 месяцев проходимость вены восстановилась на 65%.