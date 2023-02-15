Способ, неожиданный для многих: как избавиться от хронических заболеваний
Фото: Freepik
Практически у каждого человека в организме есть тот или иной недостаток базовых потребностей клетки. Из-за того, что они постоянно что-то недополучают, снижаются функции органов, тканей и скорость химических реакций. Это и приводит сначала к нарушению работы организма, а потом и к хроническим заболеваниям. Когда человек не согласен с фразой «это у вас хроническое», он ищет способы излечиться. Как в этом помогают практики голода, рассказала passion.ru врач-натуропат Мария Лозовская.
При чем здесь голод?
Чтобы вернуться в норму, клетке нужно питание, очищение, дыхание, вода и движение. Все это она может получить во время практик голода.
На процесс пищеварения уходит 80% нашей энергии. При его отсутствии организм переходит на другой режим работы. Вся освободившаяся энергия идет на очищение, регуляцию гормонального фона и «балансировку» систем. Организм самостоятельно приводит все в норму. Происходит это постепенно. Поэтому для изменений важна стабильность в практиках.
Мария Лозовская
Врач-натуропат, сертифицированный специалист по детоксу, сооснователь Академии Практической Натуропатии и Международной Ассоциации Практической Натуропатии.
Начинать лучше с голода в 24-36 часов раз в неделю. Это может быть любой вид разгрузочных дней (на свежих овощных или зеленых соках), голод на воде или сухой, в зависимости от целей и психологической готовности.
Важно: избавляться от хронических заболеваний нужно в комплексе. Помимо практики голода работать с психикой и телом, скорректировать питание, сон, подключить упражнения для органов и дыхательные практики.
Идти в длительный голод можно только по показаниям и под наблюдением специалиста.
Что можно лечить голодом?
Практикой лечебного голодания лечат широкий спектр хронических заболеваний, начиная от всех, связанных с желудочно-кишечным трактом, и заканчивая аутоиммунными.
Скорость оздоровления у всех разная. Симптомы могут уйти за 2 месяца, заболевание — в течение года, иногда двух. Важно использовать практику голода в комплексе с изменением образа жизни, тогда и результат не заставит себя ждать.
Например, женщина обратилась с диагнозом «Эндометриоз и полипы». По рекомендациям она добавила в рацион свежие овощи, фрукты, соки из овощей и зелени и щелочные жидкости. Стала практиковать разгрузочные дни, очищение кишечника, голод раз в неделю. Соблюдала оптимальную физическую активность и физиологичный режим сна. Положительной динамики, подтвержденной УЗИ, она добилась за лето.
Другой случай. Мужчина с диагнозом «Варикоз и тромбоз нижних конечностей» перед назначенной операцией решил пройти практику длительного голода в 10 дней (под наблюдением специалиста). В результате УЗИ показало, что угрозы жизни нет. Хирургического вмешательства не потребовалось. Чтобы добиться большего, он продолжил: 21 день на воде и 3 разгрузочные недели на выходе. Через 7 месяцев проходимость вены восстановилась на 65%.
Чтобы получить хроническое заболевание, мы трудимся годами. Для исцеления также требуется время и усилия. А голод — основа комплексной работы, которая помогает переформатировать систему и выйти из хронического состояния.
Мария Лозовская
Врач-натуропат, сертифицированный специалист по детоксу, сооснователь Академии Практической Натуропатии и Международной Ассоциации Практической Натуропатии.
Перед началом практики лечебного голодания, проконсультируйтесь со своим врачом.