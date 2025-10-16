«Получилось плюс 10 лет»: звездный стилист раскритиковал новый образ Кати Гордон

Звездный стилист Александр Данилов оценил преображение юриста Кати Гордон. Подруга телеведущей Леры Кудрявцевой сменила цвет волос. Однако, как считает эксперт по блонду, эксперимент сделал ее старше на 10 лет. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В личном блоге Катя опубликовала фото после салона красоты, сообщив, что ушла в total блонд. Если раньше она предпочитала теплый оттенок, то теперь выбрала в более холодный. Александр Данилов назвал это решение ошибкой.

«В принципе Катя и была total блонд. Она просто была солнечной. А здесь получилось плюс 10 лет точно. Цвет не подходит ни рукам, ни лицу. Цвет серый, неинтересный. Скучно, я бы сказал. В солнечном таком испанском, итальянском цвете ей было комфортно. Когда мы с ней общались, я ее звал к себе. Я ей говорил, что этот оттенок делает ее сочной, пикантной, интересной. Сейчас это все будет смываться и будет такая себе история. Это поиграться и забыть», — поделился мнением Данилов.