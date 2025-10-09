«Неактуальная история, если вы не Киркоров»: стилист о платье жены Газманова в Большом театре

Певец Олег Газманов недавно посетил Большой театр вместе с женой Мариной. На ней было надето довольно открытое платье в пайетках с прозрачным низом, дополненное длинной накидкой, также расшитой пайетками. Пользователи Сети раскритиковали супругу исполнителя хита «Морячка». Стилист Анастасия Подрезкова объяснила сайту «Страсти», почему выбор наряда действительно оказался неудачным.

Как отметила специалист, раньше поход в театр всегда был праздничным событием, и далеко не все его могли себе позволить. Дамы надевали на себя лучшие вечерние наряды и украшения, мужчины – элегантные смокинги и фраки. В настоящее время жизнь большого города является скоростной и динамичной, поэтому театр терпимее относится к несоблюдению вечернего дресс-кода. Но, несмотря на лояльность, есть вещи, которые не соответствуют театральной атмосфере.

Так что же было не так с платьем, которое со стороны выглядит празднично?