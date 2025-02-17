Получают тяжелые травмы из-за рецептов в TikTok: что делать родителям пострадавших детей

В Санкт-Петербурге растет число случаев травмирования детей из-за использования рецептов, которые распространяются в TikTok. В результате последнего случая 12-летний мальчик получил ожог роговицы и оказался в больнице. Сайт «Страсти» решил выяснить, что делать родителям пострадавших детей и кто должен понести ответственность за случившееся.

За комментарием по ситуации мы обратились к юристу Любаве Трофимовой. По ее словам, то, что произошло в Северной столице, стало серьезным звоночком для общественности. Необходимо установить контроль за деятельностью таких опасных трендов из Сети.

Родителям, чьи дети пострадали из-за подобной ситуации, в первую очередь надо обратиться в больницу с ребенком. Там медики зафиксируют травмы, которые получил несовершеннолетний. Затем взрослые должны обратиться в полицию.