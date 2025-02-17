Получают тяжелые травмы из-за рецептов в TikTok: что делать родителям пострадавших детей
© freepik
В Санкт-Петербурге растет число случаев травмирования детей из-за использования рецептов, которые распространяются в TikTok. В результате последнего случая 12-летний мальчик получил ожог роговицы и оказался в больнице. Сайт «Страсти» решил выяснить, что делать родителям пострадавших детей и кто должен понести ответственность за случившееся.
За комментарием по ситуации мы обратились к юристу Любаве Трофимовой. По ее словам, то, что произошло в Северной столице, стало серьезным звоночком для общественности. Необходимо установить контроль за деятельностью таких опасных трендов из Сети.
Родителям, чьи дети пострадали из-за подобной ситуации, в первую очередь надо обратиться в больницу с ребенком. Там медики зафиксируют травмы, которые получил несовершеннолетний. Затем взрослые должны обратиться в полицию.
Распространение таких материалов квалифицируется как побуждение несовершеннолетних к действиям, которые угрожают их жизни и здоровью. Также это ненадлежащее распространение опасной информации. Все-таки важно заявить об этом в правоохранительные органы, участковому, и в подразделения по делам несовершеннолетних. Травма ребенка была последствием опасной тенденции, которая распространялась через интернет.
Любава Трофимова
юрист
Кроме того, можно подать жалобу в Роскомнадзор, заявила юрист. При этом важно разъяснить органу, что произошло и приложить к жалобе все справки. Также необходимо зафиксировать само видео и уже отправить обращение через официальный сайт ведомства.
Третий вариант, по словам Трофимовой, обратиться в суд и подать иск к платформе TikTok. Однако это будет сложно сделать, потому что владелец TikTok — компания ByteDance. Она открывала офис в России, но потом потерпела множество убытков. Возможно, сейчас они вообще не работают. Информации об этом нет.
Еще родители пострадавших детей могут сообщить о произошедшем в школу. В учреждении, с свою очередь, должны будут донести до детей опасность подобных явлений в Сети.
Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности конкретное лицо, то необходимо найти авторов этих рецептов. Если им явялется взрослый пользователь социальнйо сети, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по 151 статье УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Также авторы подобного контента могут быть привлечены к отвественности по статье 282 (экстремизм) или по статье 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).
Любава Трофимова
юрист
Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья пытался повторить тренд из TikTok и чуть не потерял зрение. У него зафиксировали ожоги лица и глаз из-за химикатов.