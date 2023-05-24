Признаки ИППП. Как определить, что пора к венерологу?
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Весна, время любви, новых отношений и свиданий, однако, некоторые отношения могут оставить после себя последствия. Часто ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) коварны и их симптомы появляются от 3 дней до 1 месяца после заражения – они отличаются у мужчин и женщин и могут быть разнообразными и невыраженными. Как понять, когда идти на прием к венерологу, рассказала сайту-изданию «Страсти» дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.
Что должно насторожить женщину?
Жжение и зуд во влагалище
Резко изменившийся запах
Выделение из женских половых путей – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета
Ощущение отека и раздражения, при осмотре (в том числе самостоятельном) видны покраснение и отек половых губ
Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна
Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом)
Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела
Активные боли в тазовой области, увеличение лимфоузлов и повышенная температура тела.
Что делать при таких проявлениях женщине?
Специалист настаивает – ни о каком самолечении речь здесь идти не может. Нужно записаться к врачу-венерологу и обследоваться: сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С.
«Считается, и многократно подтверждено исследованиями в России и США, что наличие одной инфекции служит входными воротами для следующих инфекций. Даже при такай банальной ситуации как кандидоз или молочница – на слизистой влагалища формируется множество мелких язвочек, сверху покрытых грибком, и при контакте слизистая уже не защищает от инфекции. Поэтому, например, той же бледной спирохете – возбудителю сифилиса – не надо прикладывать усилия, чтобы попасть в организм женщины», - подчеркивает Быстрицкая.
При болях в тазовой области, увеличении лимфоузлов и температуре – нужно записаться на прием к гинекологу, поскольку воспаление могло проникнуть глубже и для более глубокого обследования необходимо провести УЗИ малого таза. При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при длительных и частых обострениях цистита. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение инфекции.
Однако бывают ситуации, когда жжение, зуд, выделения и отек есть, а инфекции – нет. Так бывает при неподходящей гигиене, поэтому перед сдачей анализов необходим осмотр у венеролога, который может обнаружить аллергическую реакцию на мыло или гель для интимной гигиены и прописать соответствующее лечение.
Выраженный запах, отек и покраснение также могут быть признаком неправильно подобранного и некачественного нижнего белья. Абсолютно гипоаллергенен только чистый хлопок белого цвета (то есть отбеленный, но не покрашенный тканевыми красителями) – белье из него не дает раздражения, хорошо впитывает, приятно для кожи и слизистой, подходит для длительного ношения – свыше 12 часов, но не более суток. Белье, сделанное из синтетических тканей, чаще вызывает аллергию, натирает кожу и слизистую и может их окрашивать.
Даже если у женщины нет жалоб и плохого самочувствия, но есть личная жизнь и частая смена половых партнёров, то после каждого незащищенного полового акта (без презерватива) настоятельно рекомендуется обследование, так как от 10 до 50% инфекций могут протекать бессимптомно. Особенно это касается сифилиса – так, за последние 10 лет 60-75% выявленных случаев приходится на ранний скрытый сифилис. При нем нет никаких симптомов на половых органах и коже, а диагноз ставится только по анализам крови при самостоятельных обследованиях, на диспансеризации, при госпитализации перед операциями, при продлениях медкнижки.
Елена Быстрицкая
дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
А что же у мужчин? Что должно насторожить их?
Дискомфорт в половом члене (уретре), возможно зуд, боль при мочеиспускании
Выделения из уретры – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета
Появление на головке полового члена красных пятен, точек, налета – признаков баланопостита, который может быть также связан с ИППП
Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки)
Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом)
Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела, увеличение лимфоузлов.
Что делать при таких проявлениях мужчине? Также идти к врачу-венерологу и обследоваться: сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов, кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. При признаках цистита – сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ предстательной железы, так как начало хронического простатита или аденомы предстательной железы могут давать схожие симптомы и будет правильнее в данном случае сразу обратиться к урологу. После полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение инфекции.
В силу анатомических особенностей и менее чувствительной к аллергенам слизистой, аллергические реакции из неправильно подобранных средств гигиены у мужчин бывают реже. Важно носить свободное и «дышащее» белье из хлопка, поскольку у мужчин часто развиваются инфекции в паховых складках (паховая эпидермифития, эритразма и другие грибковые инфекции, дающие выраженный зуд, шелушение кожи и покраснения, что требует лечения).
Как и женщинам, после незащищенного полового акта, особенно с малознакомой партнершей, мужчинам рекомендуется пройти обследование на инфекции. А также 2 раза в год сдавать анализы на общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы – в качестве профилактики развития хронического простатита.
«Будьте здоровы и не забывайте сдавать анализы, так как эти инфекции лечатся», - добавила в заключение Елена Быстрицкая.