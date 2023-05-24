Признаки ИППП. Как определить, что пора к венерологу?

Весна, время любви, новых отношений и свиданий, однако, некоторые отношения могут оставить после себя последствия. Часто ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) коварны и их симптомы появляются от 3 дней до 1 месяца после заражения – они отличаются у мужчин и женщин и могут быть разнообразными и невыраженными. Как понять, когда идти на прием к венерологу, рассказала сайту-изданию «Страсти» дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.

Что должно насторожить женщину?

Жжение и зуд во влагалище Резко изменившийся запах Выделение из женских половых путей – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета Ощущение отека и раздражения, при осмотре (в том числе самостоятельном) видны покраснение и отек половых губ Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки), пятна Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом) Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела Активные боли в тазовой области, увеличение лимфоузлов и повышенная температура тела.

Что делать при таких проявлениях женщине?

Специалист настаивает – ни о каком самолечении речь здесь идти не может. Нужно записаться к врачу-венерологу и обследоваться: сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов и кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С.

«Считается, и многократно подтверждено исследованиями в России и США, что наличие одной инфекции служит входными воротами для следующих инфекций. Даже при такай банальной ситуации как кандидоз или молочница – на слизистой влагалища формируется множество мелких язвочек, сверху покрытых грибком, и при контакте слизистая уже не защищает от инфекции. Поэтому, например, той же бледной спирохете – возбудителю сифилиса – не надо прикладывать усилия, чтобы попасть в организм женщины», - подчеркивает Быстрицкая.

При болях в тазовой области, увеличении лимфоузлов и температуре – нужно записаться на прием к гинекологу, поскольку воспаление могло проникнуть глубже и для более глубокого обследования необходимо провести УЗИ малого таза. При признаках цистита важно сдать общий анализ мочи, так как инфекции мочевого пузыря могут вызвать воспаление во влагалище, особенно при длительных и частых обострениях цистита. И только после полного обследования можно четко установить диагноз и начать лечение инфекции.

Однако бывают ситуации, когда жжение, зуд, выделения и отек есть, а инфекции – нет. Так бывает при неподходящей гигиене, поэтому перед сдачей анализов необходим осмотр у венеролога, который может обнаружить аллергическую реакцию на мыло или гель для интимной гигиены и прописать соответствующее лечение.

Выраженный запах, отек и покраснение также могут быть признаком неправильно подобранного и некачественного нижнего белья. Абсолютно гипоаллергенен только чистый хлопок белого цвета (то есть отбеленный, но не покрашенный тканевыми красителями) – белье из него не дает раздражения, хорошо впитывает, приятно для кожи и слизистой, подходит для длительного ношения – свыше 12 часов, но не более суток. Белье, сделанное из синтетических тканей, чаще вызывает аллергию, натирает кожу и слизистую и может их окрашивать.