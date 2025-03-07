«Половина участников сбежала бы»: Степан Меньщиков о поведении Бородиной и Собчак в «Доме-2»

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков намекнул, что скандальное реалити-шоу в 2000-х держалось на ведущей Ксении Бородиной. Он заявил сайту «Страсти», что без нее многие участники покинули бы проект гораздо раньше.

«Ксения Бородина — это вообще отдельная история. Она всегда была душой компании, и, если бы не она, половина участников просто сбежала бы с проекта!» - сказал Меньщиков.

Он также подчеркнул, что до сих пор поддерживает отношения с телеведущей, но общение стало минимальным из-за занятости обоих.

«Мы с ней до сих пор иногда переписываемся, но только когда она не занята своими многочисленными проектами и детьми. В общем, жизнь после «Дома-2» у всех сложилась по-разному, но мы остались друзьями, хотя теперь встречаемся реже, чем раньше», - отметил Степан.

Говоря о второй ведущей шоу Ксении Собчак, Степан признался, что у них были исключительно рабочие отношения.

«С Ксенией Собчак у нас были отношения, как между начальником и подчиненным, где начальник всегда прав. Она всегда знала, куда идти и что делать, а я просто следовал за ней, как верный паж», - сказал экс-участник «Дома-2».

Степан также не исключил, что может принять участие в обновленной телестройке, но только при выполнении ряда условий со стороны продюсеров. Так, Меньщикову важно не только достойно заработать, но и иметь достаточно свободы для творчества и самовыражения внутри проекта.

«Как говорится, никогда не говори «никогда», особенно когда речь идет об увлекательном приключении!» - заключил шоумен.

Полное интервью Степана Меньщикова о «Выживалити», творчестве и личной жизни читайте здесь