«Человек, мягко говоря, с не очень хорошей репутацией»: проникновение в квартиру Доры назвали пиар-ходом

Певица Дора на днях сообщила, что в ее квартиру пробрался фанат в костюме Человека-паука. Она делилась, что очень испугалась за свою безопасность. Однако многие в Сети не поверили артистке. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов рассказал, что эта новость является пиар-ходом, чтобы напомнить об артистке с не очень хорошей репутацией.

По мнению продюсера, у Доры есть хорошая команда, которая занимается ее продвижением. Правда, часто она выбирает именно черный пиар. Так, летом у нее был публичный конфликт с Инстасамкой, обвинившей ее в исполнении песен иноагентов, который продолжается до сих пор. А теперь она попала в новости происшествий, рассказав о проникновении в квартиру.

«Да, это очередной пиар-ход, причем грамотно продуманный со стороны ее команды. Молодцы, что так работают качественно, профессионально. Даже взять прошлый скандал летом этого года, который мы все помним. Там как бы был зашквар полный. В последнее время она стала менее заметна, потому что, я так полагаю, либо меньше качественного материала стало, либо меньше выступлений», — рассказал Дворцов.

Продюсер отметил, что певице нужен пиар, предположительно, из-за проблем в карьере. Однако, по его мнению, такие скандалы только портят ее репутацию. Дору уже не зовут на крупные мероприятия, а ее гонорар упал до 700−800 тысяч за концерт.

«Не отрицаю, что у нее появились проблемы с концертами после публичного конфликта с Инстасамкой. Вы знаете, человек, мягко говоря, с не очень хорошей репутацией. Организаторы всегда боятся звать таких артистов с каким-то определенным бэкграундом, дабы не испортить себе вечер и репутацию своего мероприятия», — поделился продюсер.

