«Показывала выдающиеся оргазмы»: порнорежиссер снял 58-летнюю женщину и поделился впечатлениями

Главный отечественный режиссер фильмов «18+» Сергей Логинов рассказал, какие женщины больше всего подходят для съемок в порно. О возрасте и особенностях идеальной «актрисы» узнал портал «Страсти».

«Лучше подходят, конечно, женщины в возрасте. Они более умелые, знающие, профессиональные. Молодая актриса только начинает жить, 20-25 лет – это ещё очень неопытный человек. Самое важное - показать оргазм. Настоящий или имитация - не столь важно, а следует его продемонстрировать. Выдающиеся реальные оргазмы показывала дама в возрасте 58 лет, причём её било оргастическими конвульсиями, когда она делала минет партнёру. Это было грандиозно», - рассказал собеседник.

Логинов добавил: чтобы женщина завелась, ее надо начать ласкать и ублажать.

«Очень хорошо, когда дама живая, озорная. Живость сильно увеличивает восприятие её красоты зрителем. При прочих равных лучше формально менее красивая, но более живая и непосредственная», - отметил режиссер.

Подробнее о порнобизнесе Логинова читайте в нашем материале.