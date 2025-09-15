«Пока не способен воспроизвести вживую»: кто такие VR-художники, и почему их не может заменить нейросеть

Архитектор и VR-художника Олеся Довлатова рассказала сайту «Страсти», почему сгенерированные нейросетью картинки не идут ни в какое сравнение с профессиональными интерактивными цифровыми шоу, созданными людьми.

Она отметила, что нейросети по запросам пользователей действительно создают различные иллюстрации. Более того, для этого даже необязательно уметь рисовать. Однако работа VR-художника заключается в другом.

«Я не просто создаю изображение, а погружаю зрителя в процесс рождения искусства здесь и сейчас. Кроме того, VR дает возможность работать в объеме и движении: я создаю трехмерные картины, в которые можно буквально «зайти» и рассмотреть с разных сторон. Это сочетание техники, художественного видения и импровизации, которое ИИ (искусственный интеллект -прим. ред.) пока не способен воспроизвести вживую», - пояснила Олеся Довлатова.

По ее словам, задача VR-художника в том, чтобы соединить технологии и творчество так, чтобы зритель не просто увидел результат, но и прочувствовал путь его создания. При этом важно постоянно развиваться в профессии, так как технологии развиваются так быстро. Необходимо постоянно учиться и пробовать новое, сохраняя при этом свой художественный почерк.

