«Пойдет только на удовольствие»: Бледанс рассказала о необычном подарке от таинственного бойфренда

Актриса Эвелина Бледанс немного раскрыла подробности личной жизни. Она подтвердила, что находится в отношениях, но кто именно покорил ее сердце – все еще не говорит. Однако она призналась порталу «Страсти», что недавно возлюбленный сделал ей подарок – колбасу из Италии.

О своем новом романе телеведущая предпочитает не говорить. По ее словам, она уже давно не дает комментариев, касающихся личной жизни. В интервью она лишь поделилась, что действительно не одинока. Рядом с ней есть любимый мужчина.

Говорить о том, кто смог покорить ее, Бледанс не захотела. Описывая его, она лишь отметила: «Какой есть, такой есть».

Но Эвелина рассказала об одном необычном подарке от избранника. Во время разговора с порталом «Страсти» она призналась, что мечтает о колбасе, которую ей привез любимый.

«Сейчас лежу, конечно, мечтаю о колбаске. Мне привез ее мой любимый из Италии, такую копчененькую. Но я считаю, что она мне пойдет только на пользу, только на красоту, на радость и на удовольствие», - поделилась Эвелина.

Интервью с Эвелиной Бледанс о новых проектах, детях и секретах красоты читайте на сайте «Страсти».