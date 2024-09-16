«Хотела еще детей, но это все в прошлом»: Эвелина Бледанс о сыновьях, новых проектах и возлюбленном
© Личный архив Эвелины Бледанс
У актрисы Эвелины Бледанс новый сезон богат на премьеры. Этой осенью на экраны выйдет анимационный фильм «Формула воды», в котором она озвучила одного из персонажей, а после зрители увидят ее в комедийном сериале «Мама будет против». Не оставляет артистка и театральную сцену. Кроме того, несмотря на большое количество проектов, она успевает еще и воспитывать младшего сына Семена, помогать детям с особенностями развития и ухаживать за садом. В перерыве между делами Эвелина нашла время, чтобы пообщаться с порталом «Страсти», и рассказала о своих творческих планах, жизни сыновей и таинственном возлюбленном, личность которого не раскрывает.
— Эвелина, расскажите подробнее, какие у вас сейчас новые проекты? Чего ждать поклонникам?
— В начале октября состоится премьера анимационного фильма «Формула воды», где у одного из центральных персонажей не только мой голос, но и моя пластика. Персонаж был полностью создан по мне. Даже если вы будете смотреть на лицо и фигуру, вы будете узнавать меня в этом персонаже. Были использованы технологии, как в «Короле льве», когда человек, а в данном случае я, надевает специальный костюм, делают сначала трекинг лица, потом тела, и уже затем ты в образе создаешь какие-то сцены. Моя героиня – хозяйка межгалактического цирка. Она очень интересная, смелая, отвечает за большое количество людей и помогает во всех приключениях главным героям.
Второй проект — «Мама будет против» на канале СТС. Я играю антагонисту Тамары Игоревны, уже полюбившегося персонажа в исполнении Дмитрия Брекоткина. Я приезжаю вообще белой вороной в этот двор, и начинаются приключения. Тоже очень интересно получилось и внешне, и внутренне. Моя героиня долго жила с дипломатом, повидала мир, поэтому одевается она исключительно в различные шляпки, у нее очень много украшений и интересных образов. Вот такая вот моя героиня Марина.
— А близок вам стиль вашей героини? Любите как она шляпки, шик?
— Да, мне все это очень нравится. И мало того, я уверена, что именно потому, что я в шляпке пришла на встречу с режиссером, этот аксессуар внедрили и в гардероб моей героини Марины. Я думаю, что это как раз они взяли у меня, а не придумали. Но у нас замечательный художник по костюмам Полина. И, конечно, какие шляпки она приносила! И уши летучей мыши, и усики паука. Все у меня было на голове. Полина, конечно, разгулялась и наряжала меня в шикарные шляпы.
— Ничего себе домой не забрали со съемок на память?
— Вы знаете, мне уже некуда забирать. У меня своя коллекция шляп. Я думаю, она превышает 100 штук. Поэтому мне уже, честно говоря, некуда. И когда я вижу какие-то шляпы, я вот так уже прикидываю — такого плана у меня есть, такая у меня тоже есть. У меня только фетровых шляп, наверное, 30 штук всех оттенков.
— Если не секрет, какая самая дорогая шляпка у вас в коллекции?
— Слушайте, я не знаю, у меня была шляпа от Филипа Трейси серая такая с принтом Мона Лизы. Очень с интересным таким кроем, необычная шляпа. Мне кажется, что она как-то стоила прилично, но в каждом гардеробе должна быть какая-то вещь, которая стоит дорого. Но говорить про ее стоимость не имеет смысла. Зачем? Кто знает этого дизайнера, понимает приблизительно стоимость.
— А ожидать ли от вас драматические роли?
— Драматических ролей у меня много в жизни. Я сооснователь фонда помощи людям с особенностями развития «Все разные», у меня инклюзивная детская федеральная студия «Осьминожки». Но сейчас мы как раз выпускаем спектакль, который называется «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Очень любопытная такая постановка, трагикомедия - это вообще мой любимый жанр, поэтому именно в нем мне и доводится, как правило, работать. Это не прямая комедия, это не шутка ради шутки, которую читает юморист. Это немножко отдельный жанр под названием «Эвелина Бледанс».
— Несколько лет назад вы рассказывали о конфликте с Константином Хабенским. Сейчас вам удалось наладить отношения или какой-то осадочек остался?
— Да нет. У меня никаких осадочков не осталось. Как у Константина — не знаю. Каждый из нас ведет свою благую деятельность, мы продвигаемся в своих направлениях. У меня свои дети, у него свои. Поэтому какие могут быть обиды друг на друга? Мне очень симпатичен этот человек, как артист, я обожаю его образы, преклоняюсь перед тем, чем он занимается. Несмотря на то, что он пережил, он остался человеком с позитивом. По работе мы с ним не пересекаемся.
— Немного уже затронули тему ваших детей. Как сейчас дела у Семена? Как успехи в учебе, ладит ли со сверстниками?
— Семен недавно без меня ходил на День открытых дверей на киностудию имени Горького. Ему очень понравилось, они там все посмотрели, послушали экскурсию. Мне прислали видео, как Семен там давал интервью. Оказывается, он у нас хочет стать режиссером. Уже актером как-то маловато. Мне это даже интересно. Здорово, пускай будет режиссером. Актером можно всегда стать, а вот режиссером пусть старается. У него такая вот сейчас задумка. Пошли еще в школу. Сейчас думала его оттуда стащить в Турцию поехать, но подумала — ладно. Сейчас уже такой возраст, пусть ходит более дисциплинированно в школу, занимается, делает уроки. Я вот почти без сожаления отменила поездку, потому что неделю эту могу провести здесь у себя в саду. Это просто волшебно, я вполне тут кайфую.
— Учеба ему нравится? Возможно, какой-то предмет больше?
— Он больше все равно творческий человек, он подвижный. Ему нравится физкультура, рисование, поделки. Еще математика, русский. Занимается в меру своих способностей.
— А как дела у вашего старшего сына? Он все еще живет за границей?
— Да.
— Удалось ли этим летом с ним увидеться? Как часто вы в принципе встречаетесь с ним? Не мешает ли обстановка в мире?
— Этим летом мы не выезжали за границы России. И вот, видите, даже сейчас вроде лето закончилось, и я уже одной ногой была в поездке в Турцию, но я передумала, мне почему-то не хочется никуда выезжать, мне вполне всего достаточно здесь. Так что сын мой в Израиле, все у него в порядке. У него девушка, кошки, работа. Он занимается своими делами, приехать сейчас сюда тоже не может. Поэтому пока мы только на дистанционной связи.
— А вы знакомы с его девушкой, да?
— Да.
— И как вам она? Одобряете выбор сына?
— Не мне же с ней жить, а ему. Да нормальная девушка, у них хорошие отношения.
— Свадьба не планируется пока?
— Ну, пусть они там сами разбираются. Они еще молоды. Я ничего не хотела бы, у них своя семья. Они дружат, хорошо там общаются, а все остальное — это уже их личные дела.
— А они сколько встречаются уже?
— Года два.
— Если не секрет, еще хотите детей? Вы как-то высказывались на тему ЭКО. Может, еще думаете об этом?
— Не могу сказать, что прямо думаю. Хотя, когда услышала про Марину Федункив, которая якобы беременна, я, конечно, была удивлена, учитывая то, что она моя ровесница. И вот это меня поразило. Еще и первый у нее ребенок. Но не знаю, может быть, она просто разъелась сильно.
— Просто сейчас много слухов по поводу ЭКО после смерти Анастасии Заворотнюк. Не боитесь?
— Ну а мне-то что бояться? У меня есть два сына, все, мне достаточно. Я вот думала, хотела еще детей, но это все в прошлом. На сегодняшний день у меня всего в достатке, ничего другого нам не надо.
— Эвелина, еще не могу не сделать вам комплимент, что вы отлично выглядите. В чем ваш секрет? Вы говорите, что не делаете пластику. Тогда как так выглядеть, как вы, в 55 лет?
— Секреты на то и секреты, чтобы их не выдавать, правильно? Но я понимаю, что во всем должна быть дисциплина. Я вот только в последнее время позволяю себе просто расслабиться, посидеть, посмотреть на цветочки или полежать. Но это все так кратковременно. Я все время куда-то бегу, мне что-то надо, я что-то делаю, куда-то движусь. А это тоже сжигает энергию. Мне кажется, самое важное – всему радоваться и соблюдать элементарные правила ухода за телом, лицом, волосами.
— А диеты никакой у вас нет?
— Вот прям диеты у меня нет, потому что я не люблю себя ограничивать. Я лучше где-то побольше поработаю, что-то сделаю, чем я буду себя ограничивать. Поэтому сейчас лежу, конечно, мечтаю, о колбаске. Мне привез ее мой любимый из Италии, такую копчененькую. Но я считаю, что она мне пойдет только на пользу, только на красоту, на радость и на удовольствие.
— Говорите, колбаску любимый привез? То есть, получается, ваше сердце занято?
— Конечно.
— А можете немножко приоткрыть тайну, кем?
— А зачем? Не хочу еще прям открывать.
— Ну хотя бы просто какой это мужчина?
— Слушайте, какой есть, такой есть. Сейчас обсуждать не буду. Я личную жизнь уже не комментирую.
— Последний вопрос у нас традиционный – что является вашей страстью?
— Моя страсть – это жить и наслаждаться вообще каждым мигом. Я сейчас приехала из Санкт-Петербурга. Этот город меня захватывает полностью, потому что я провела там годы после школы, институт у меня там был. И теперь я прям со всей страстью хожу по улицам, смотрю на эти здания, реки, мосты, парки. Вот у меня такой кайф. Вчера мы сидим за столом, мне Стоцкая говорит: «Ты смотришь на сцену с таким восторгом, будто там «Лебединое озеро» показывают». Ну да, я стараюсь получать удовольствие от самых простых моментов.