«Хотела еще детей, но это все в прошлом»: Эвелина Бледанс о сыновьях, новых проектах и возлюбленном

У актрисы Эвелины Бледанс новый сезон богат на премьеры. Этой осенью на экраны выйдет анимационный фильм «Формула воды», в котором она озвучила одного из персонажей, а после зрители увидят ее в комедийном сериале «Мама будет против». Не оставляет артистка и театральную сцену. Кроме того, несмотря на большое количество проектов, она успевает еще и воспитывать младшего сына Семена, помогать детям с особенностями развития и ухаживать за садом. В перерыве между делами Эвелина нашла время, чтобы пообщаться с порталом «Страсти», и рассказала о своих творческих планах, жизни сыновей и таинственном возлюбленном, личность которого не раскрывает.

— Эвелина, расскажите подробнее, какие у вас сейчас новые проекты? Чего ждать поклонникам?

— В начале октября состоится премьера анимационного фильма «Формула воды», где у одного из центральных персонажей не только мой голос, но и моя пластика. Персонаж был полностью создан по мне. Даже если вы будете смотреть на лицо и фигуру, вы будете узнавать меня в этом персонаже. Были использованы технологии, как в «Короле льве», когда человек, а в данном случае я, надевает специальный костюм, делают сначала трекинг лица, потом тела, и уже затем ты в образе создаешь какие-то сцены. Моя героиня – хозяйка межгалактического цирка. Она очень интересная, смелая, отвечает за большое количество людей и помогает во всех приключениях главным героям.

Второй проект — «Мама будет против» на канале СТС. Я играю антагонисту Тамары Игоревны, уже полюбившегося персонажа в исполнении Дмитрия Брекоткина. Я приезжаю вообще белой вороной в этот двор, и начинаются приключения. Тоже очень интересно получилось и внешне, и внутренне. Моя героиня долго жила с дипломатом, повидала мир, поэтому одевается она исключительно в различные шляпки, у нее очень много украшений и интересных образов. Вот такая вот моя героиня Марина.

— А близок вам стиль вашей героини? Любите как она шляпки, шик?

— Да, мне все это очень нравится. И мало того, я уверена, что именно потому, что я в шляпке пришла на встречу с режиссером, этот аксессуар внедрили и в гардероб моей героини Марины. Я думаю, что это как раз они взяли у меня, а не придумали. Но у нас замечательный художник по костюмам Полина. И, конечно, какие шляпки она приносила! И уши летучей мыши, и усики паука. Все у меня было на голове. Полина, конечно, разгулялась и наряжала меня в шикарные шляпы.

— Ничего себе домой не забрали со съемок на память?

— Вы знаете, мне уже некуда забирать. У меня своя коллекция шляп. Я думаю, она превышает 100 штук. Поэтому мне уже, честно говоря, некуда. И когда я вижу какие-то шляпы, я вот так уже прикидываю — такого плана у меня есть, такая у меня тоже есть. У меня только фетровых шляп, наверное, 30 штук всех оттенков.

— Если не секрет, какая самая дорогая шляпка у вас в коллекции?

— Слушайте, я не знаю, у меня была шляпа от Филипа Трейси серая такая с принтом Мона Лизы. Очень с интересным таким кроем, необычная шляпа. Мне кажется, что она как-то стоила прилично, но в каждом гардеробе должна быть какая-то вещь, которая стоит дорого. Но говорить про ее стоимость не имеет смысла. Зачем? Кто знает этого дизайнера, понимает приблизительно стоимость.

— А ожидать ли от вас драматические роли?

— Драматических ролей у меня много в жизни. Я сооснователь фонда помощи людям с особенностями развития «Все разные», у меня инклюзивная детская федеральная студия «Осьминожки». Но сейчас мы как раз выпускаем спектакль, который называется «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Очень любопытная такая постановка, трагикомедия - это вообще мой любимый жанр, поэтому именно в нем мне и доводится, как правило, работать. Это не прямая комедия, это не шутка ради шутки, которую читает юморист. Это немножко отдельный жанр под названием «Эвелина Бледанс».