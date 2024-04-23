«Пойдет на уступки»: продюсер рассказал, каким будет возвращение МакSим на сцену

Продюсер Сергей Дворцов считает, что певица МакSим (Марина Абросимова) может снизить гонорар на 200 тысяч рублей. Сергей рассказал сайту «Страсти», каким будет возвращение артистки после творческой паузы.

По мнению продюсера, публика любит Марину и ждет ее возвращения на сцену. Сергей отметил, что певицу поддерживают не только поклонники, но и люди, причастные к индустрии.

«Возвращение будет фееричным. У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдет на уступки и скинет 100,200, 300 тысяч. Не более. Публика ее очень ждет и любит, несмотря на все ситуации. Марину все поддерживают: наши коллеги и я в том числе. Я ее очень люблю и уважаю. Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый», — высказался продюсер.

Сергей добавил, что артистка готовится к возвращению на сцену и полностью меняет команду, особенно после громкого увольнения Павла Назарова. Дворцов считает, что Павел спаивал Марину и именно он виноват в ее проблемах.

«Марина взяла небольшую паузу, так как она проходила реабилитационный момент, связанный с алкоголизмом. Сейчас у нее полностью меняется команда: от директора до администратора, из пиарщиков осталась только Яна. Я считаю, что Павел Назаров — человек, который спаивал Марину и довел ее до проблем», — резюмировал продюсер.

Полный материал сайта «Страсти» о творческом пути МакSим читайте здесь.