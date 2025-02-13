«Попал в творческий трамвай»: лидер группы «7Б» Иван Демьян — о пути к успеху, патриотизме и уехавших артистах
Иван Демьян (посередине)
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В 2001 году в программе «Взгляд» на Первом канале прозвучала песня «Молодые ветра» никому неизвестной тогда группы «7Б». Композиция сразу же заняла верхние строчки чартов радиостанций, став визитной карточкой коллектива. Рок-артисты из Воронежской области буквально за один день взобрались на музыкальный олимп. В следующем году «7Б» отметит 25-летний юбилей. За это время они выпустили 10 альбомов и завоевали всенародную любовь зрителей. Лидер группы Иван Демьян, которому 13 февраля исполняется 56 лет, рассказал сайту «Страсти», как ему удалось сохранить основной состав коллектива и покорить сердца россиян.
Желание творить «рухнуло с неба»
Иван, группа «7Б» существует почти четверть века. Расскажите, с чего начинался ваш творческий путь?
На самом деле группу я основал чуть раньше — в 1997 году, когда жил в поселке Таловая Воронежской области. Желание творить и вдохновение пришло ко мне именно там — буквально «рухнуло с неба». Я просто шел по дороге и осознал, кто я по жизни, и чем мне нужно заниматься. Тогда мы назывались «Религия». Ближе к концу 1990-х отправился в Москву, а мои ребята остались в Таловой. Действовал решительно и просчитывал все наперед — ходил постоянно на прослушивания. И нашелся человек, который нам обещал еще демо-запись «Религии». Параллельно в столице работал по профессии — сварщиком-жестянщиком. Благодаря этому у меня была хорошая материальная поддержка.
Ваша песня «Молодые ветра» стала настоящим хитом, а одноименный альбом — визитной карточкой группы. Расскажите историю её создания. Чем вдохновлялись во время ее написания?
Она «собиралась» постепенно по крупицам из разных событий: службы в армии, войны в Приднестровье, из-за которой мне пришлось уехать в Воронежскую область. Когда я возвращался в Таловую, увидел в поезде молодых бойцов. На их лицах были улыбки, а в глазах — веселье и предвкушение встречи с близкими. Мне как «стрельнуло», и я пришел домой, буквально за несколько минут сыграл мотив песни и написал слова. Показал бас-гитаристу Андрею Просветову — она ему понравилась и показалась интересной. И я предложил ее сыграть на репетициях. Но наш агент ее сразу не одобрил, говорил, что и так кругом одна война, не стоит петь на эту тему. Но интуиция мне подсказывала: в первую очередь нужно записать именно ее, чтобы отдать на радиостанцию, я настоял на своем и не ошибся.
Когда композицию свели, сделали мастеринг, я сразу же взял диск и спросил, где в Москве находится «Наше радио». Коллектив был в шоке — я настолько мгновенно действовал, что для всех это стало неожиданностью. Мне сказали адрес офиса, уже была ночь, но меня это не остановило. Вместе с агентом мы отправились туда, он мне говорил: «Ты шутишь что ли?». Нет, я был очень серьезен и в итоге отдал запись «Молодых ветров» уже под названием «7Б», оставив наш контактный телефон. Вернувшись к ребятам, я сказал: «Интуиция подсказывает, что нас через две недели будут искать». Проходит неделя, началась вторая… тишина. И в какой-то момент мы возвращаемся со студии, раздается поздний звонок. Звонил программный директор радиостанции и сказал: «Слава богу, мы вас нашли. Всю неделю пытаемся дозвониться, хотели спросить устное разрешение на трансляцию песни в программе „Взгляд“». Но до нас не дозвонились и поставили ее без спроса. Мы включаем телевизор, а она звучит по Первому каналу. В ту ночь я понял, что моя мечта сбылась — я попал в этот «творческий трамвай».
«И меня осенило»
«7Б» — это медицинский код, обозначающий расстройство личности, которое выявляли у вас на медосмотре перед армией. В итоге вам удалось пройти военную службу?
Да, диагноз «7Б» ставили на медкомиссии перед армией в Северодонецке, тогда он означал легкую степень шизофрении. Мне удалось с ним столкнуться в юности. Я очень хотел служить — с детства мечтал стать военным летчиком. Со здоровьем проблем не было, я занимался с детства дзюдо и получил юношеский КМС. Но в военкомате психиатр изучил мои характеристики, а я не отличался примерным поведением. В училище хулиганил — лазил к девушкам на пятый этаж по коврикам, а это фиксировали наши мастера производственного цеха и передавали в военкомат. Врач предложил мне полежать 10 дней в психиатрической больнице, сказали, что за мной понаблюдают, а потом примут окончательное решение. Но я ушел оттуда, и это засчитали как побег — естественно, это еще сильнее ухудшило мое положения. Из-за этого меня отвезли в Луганск, в более «серьезный» дурдом. После я написал письмо отцу — он приехал, и как-то меня «отмазал», принес в военкомат огромные коробки конфет и хорошее вино. На следующий день я ушел в армию, где окончил школу младших авиационных специалистов (ШМАС). Вернулся я в самом высоком воинском звании — старшины запаса лётной эскадрильи.
Почему в честь этого диагноза вы решили назвать группу? Вспомнили времена армейской юности?
В Москве у нас, по факту, не было названия. Агент сразу забраковал «Религию» и говорил, что она «не прокатит» в столице. Все ждали от меня новых идей. И вот внезапно во время записи «Молодых ветров» зависает компьютер, который я тогда называл «квадратной башкой». Гитарист Андрей Белов не мог записать какую-то небольшую партию. Проходит час, второй. Я уже приготовился к вокалу, а время на студии идет, и оно небесплатное. Приоткрываю дверь, захожу и спрашиваю: «Ну, что там, что там, получается?», в ответ слышу: «Нет еще, зависла эта «квадратная башка». И я говорю: «Ну, что за 7Б!». Таким сленгом я выразился не зря. Раньше это означало «что за дурдом»? И меня осенило — так и назовемся. Получилось автобиографично.
Погнались за «баблом»
Как отразились в вашем творчестве недавние политические события — спецоперация на Украине?
Вся моя юность прошла в Северодонецке (Луганская область — прим. «Страсти»), я там учился, получил профессию и пошел в армию. И, когда случился Майдан, это не могло на меня не повлиять. Вообще «7Б» активно выступала на Украине до СВО, мы регулярно ездили в Киев, Харьков, Севастополь и другие города, где у нас было множество фанатов. Я не ожидал, что события 2014 года в корне изменят страну. Для меня было шоком, как националисты захватили власть — разрушали памятники советским воинам и творили прочий беспредел. Но меня искренне порадовала позиция жителей ДНР, которые были против этого. И с того момента мы начали ездить в Донбасс и выступать перед бойцами, постоянно поддерживали ребят. Тогда меня внесли в список «Миротворца», в нем я был рядом с Жераром Депардье, это даже добавило гордости, что я нахожусь бок о бок с легендарным артистом.
С начала СВО мы стали еще активнее выступать перед российскими бойцами, поем и для раненых в госпиталях. Потом ребята записывают видео с благодарностью. Всегда желаю им скорее вернуться с великой победой домой, живыми и невредимыми.
Я постоянно анализировал события последнего десятилетия, но они не складывались в единую картинку. И в прошлом году мы, наконец, записали песню «Аллея ангелов», посвященную мемориальному комплексу в память о детях, погибших в ходе войны в Донбассе, до этого выпустили еще одну композицию «Душа бойца» в память о бойце Арсене Павлове с позывным «Моторола».
Некоторые известные рок-группы и исполнители с начала СВО покинули Россию («Мумий Тролль», «Би-2»). Дружили ли вы раньше с этими артистами, и что думаете о них сейчас?
Да, мы постоянно пересекались и с «Мумий Тролль» и с «Би-2» на различных концертах и фестивалях, разговаривали за кулисами. Их позиции я был очень удивлен. Я всегда думал, что могло на людей так повлиять? Возможно, они погнались за «баблом». Больше всего поражает, что все они — люди моего поколения, знающие историю России. Вы же понимаете, что живете в стране, которая вас и кормит, дает деньги и народную любовь. В данный момент они даже не хотят понимать, из-за чего произошел весь этот конфликт.
«Мумий тролль» хотя бы не делали никаких громких заявлений, просто тихо уехали и якобы ушли на пенсию. Но Лева «Би-2"* (признан иноагентом на территории РФ) талантливый музыкант, и так сглупить… В России на его коллектив смотрят как на маразматиков, я не знаю, как они дальше будут себя ощущать в творческой жизни после такого. Но я неоднократно говорил в интервью, что никогда не поздно раскаяться за свои слова и поступки.
«Мы — самая позитивная, настоящая группа»
Общаетесь ли вы с современными рок-артистами? Кто из них вам нравится больше всего?
Конечно, на нашей сцене есть молодые, талантливые ребята. Вместе с группой Lovitura (Александр Руссу) мы записали трек «Мама». Талантливый, молодой артист с очень красивым голосом. Оказывается, Саша с детства был нашим фанатом и мечтал о дуэте. Я решил помочь ему и согласился посотрудничать.
На современной эстраде появляется много «треков-однодневок», которые пишут при помощи техники. Долго они, я уверен, не проживут. Настоящее искусство — вечно, а это быстро забудут.
Есть ли у вас «ритуалы» перед выходом на сцену?
В 1997-м один монах посоветовал мне перед выходом на сцену пить перепелиные яйца. И я этому правилу следую до сих пор. Представляете, я ни разу не сорвал голос — правда, работает.
Вместе с группой перед выступлением мы выпрямляем ладони большим пальцем друг к другу и получается огромный кулак. Потом поднимаем их вверх и вниз и говорим какую-то кричалку, обычно связанную с городом, в котором даем концерт.
Еще один момент — я всегда последним ухожу из гримерки. Можно сказать, как в храме — перекрестился, поблагодарил за выступление и ушел.
Как группе удалось продержаться на российской эстраде столько лет? В чем ваш секрет успеха?
В самом начале у нас периодически менялся состав — некоторые ушли в погоне за большими деньгами. Но основной костяк остается более 20 лет. Секрет прост — мы самая позитивная, настоящая группа. Я с юности мог вести людей за собой, давать им мотивацию и заряд. Этот авторитет был со мной и в армии, и в «дурдоме». Всегда умел разговаривать с людьми в спокойном, уверенном, твердом тоне. Своей группе я привил позитив, доброту. Мы уверены в себе, нашей игре и музыке. Вся наша сила — в песнях. И эту силу нам возвращают люди с горящими глазами на концертах.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Страсть для меня — какое-то абсолютно безбашенное действие. Она очень необходима для творчества. Чем-то гореть, создавать, быть полностью увлеченным любимым делом.
*(признаны иноагентами на территории РФ)