Когда композицию свели, сделали мастеринг, я сразу же взял диск и спросил, где в Москве находится «Наше радио». Коллектив был в шоке — я настолько мгновенно действовал, что для всех это стало неожиданностью. Мне сказали адрес офиса, уже была ночь, но меня это не остановило. Вместе с агентом мы отправились туда, он мне говорил: «Ты шутишь что ли?». Нет, я был очень серьезен и в итоге отдал запись «Молодых ветров» уже под названием «7Б», оставив наш контактный телефон. Вернувшись к ребятам, я сказал: «Интуиция подсказывает, что нас через две недели будут искать». Проходит неделя, началась вторая… тишина. И в какой-то момент мы возвращаемся со студии, раздается поздний звонок. Звонил программный директор радиостанции и сказал: «Слава богу, мы вас нашли. Всю неделю пытаемся дозвониться, хотели спросить устное разрешение на трансляцию песни в программе „Взгляд“». Но до нас не дозвонились и поставили ее без спроса. Мы включаем телевизор, а она звучит по Первому каналу. В ту ночь я понял, что моя мечта сбылась — я попал в этот «творческий трамвай».

«И меня осенило»

«7Б» — это медицинский код, обозначающий расстройство личности, которое выявляли у вас на медосмотре перед армией. В итоге вам удалось пройти военную службу?

Да, диагноз «7Б» ставили на медкомиссии перед армией в Северодонецке, тогда он означал легкую степень шизофрении. Мне удалось с ним столкнуться в юности. Я очень хотел служить — с детства мечтал стать военным летчиком. Со здоровьем проблем не было, я занимался с детства дзюдо и получил юношеский КМС. Но в военкомате психиатр изучил мои характеристики, а я не отличался примерным поведением. В училище хулиганил — лазил к девушкам на пятый этаж по коврикам, а это фиксировали наши мастера производственного цеха и передавали в военкомат. Врач предложил мне полежать 10 дней в психиатрической больнице, сказали, что за мной понаблюдают, а потом примут окончательное решение. Но я ушел оттуда, и это засчитали как побег — естественно, это еще сильнее ухудшило мое положения. Из-за этого меня отвезли в Луганск, в более «серьезный» дурдом. После я написал письмо отцу — он приехал, и как-то меня «отмазал», принес в военкомат огромные коробки конфет и хорошее вино. На следующий день я ушел в армию, где окончил школу младших авиационных специалистов (ШМАС). Вернулся я в самом высоком воинском звании — старшины запаса лётной эскадрильи.

Почему в честь этого диагноза вы решили назвать группу? Вспомнили времена армейской юности?

В Москве у нас, по факту, не было названия. Агент сразу забраковал «Религию» и говорил, что она «не прокатит» в столице. Все ждали от меня новых идей. И вот внезапно во время записи «Молодых ветров» зависает компьютер, который я тогда называл «квадратной башкой». Гитарист Андрей Белов не мог записать какую-то небольшую партию. Проходит час, второй. Я уже приготовился к вокалу, а время на студии идет, и оно небесплатное. Приоткрываю дверь, захожу и спрашиваю: «Ну, что там, что там, получается?», в ответ слышу: «Нет еще, зависла эта «квадратная башка». И я говорю: «Ну, что за 7Б!». Таким сленгом я выразился не зря. Раньше это означало «что за дурдом»? И меня осенило — так и назовемся. Получилось автобиографично.

Погнались за «баблом»

Как отразились в вашем творчестве недавние политические события — спецоперация на Украине?

Вся моя юность прошла в Северодонецке (Луганская область — прим. «Страсти»), я там учился, получил профессию и пошел в армию. И, когда случился Майдан, это не могло на меня не повлиять. Вообще «7Б» активно выступала на Украине до СВО, мы регулярно ездили в Киев, Харьков, Севастополь и другие города, где у нас было множество фанатов. Я не ожидал, что события 2014 года в корне изменят страну. Для меня было шоком, как националисты захватили власть — разрушали памятники советским воинам и творили прочий беспредел. Но меня искренне порадовала позиция жителей ДНР, которые были против этого. И с того момента мы начали ездить в Донбасс и выступать перед бойцами, постоянно поддерживали ребят. Тогда меня внесли в список «Миротворца», в нем я был рядом с Жераром Депардье, это даже добавило гордости, что я нахожусь бок о бок с легендарным артистом.

С начала СВО мы стали еще активнее выступать перед российскими бойцами, поем и для раненых в госпиталях. Потом ребята записывают видео с благодарностью. Всегда желаю им скорее вернуться с великой победой домой, живыми и невредимыми.

Я постоянно анализировал события последнего десятилетия, но они не складывались в единую картинку. И в прошлом году мы, наконец, записали песню «Аллея ангелов», посвященную мемориальному комплексу в память о детях, погибших в ходе войны в Донбассе, до этого выпустили еще одну композицию «Душа бойца» в память о бойце Арсене Павлове с позывным «Моторола».