«Подставил тех, кто его вызвал»: что не так с версией самоубийства педиатра в Москве

«Он писал, что адрес вызывает тревогу. Возможно, у него были недоброжелатели в этом доме. Может, кому-то он не понравился или были конфликты. Кто знает. Может, он осмотрел ребенка и вышел, пострадал от посторонних людей, которые не имели отношения к семье.

Нужно посекундно отслеживать видеокамеры, кто выходил и заходил, кто был на лестничной клетке, опросить свидетелей и очевидцев, кто и что слышал, знает, видел. Оперативному сотруднику придется тщательно поработать.

Версия с самоубийством кажется мне сомнительной. Здесь, конечно, он подставлял сразу и тех, кто его вызвал, и соседей, и посторонних людей. Никаких предсмертных записок не было, никакого поведения, указывающего на желание уйти из жизни, тоже. Так что здесь надо отрабатывать версию умышленного убийства или неумышленного, преднамеренного убийства. Мог произойти спонтанный конфликт. Судмедэксперт должен осмотреть тело и сделать выводы о характере травм», - заключил Игнатов.