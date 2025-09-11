«Подставил тех, кто его вызвал»: что не так с версией самоубийства педиатра в Москве
© Freepik
Криминалист Михаил Игнатов усомнился в самоубийстве педиатра, который приехал на вызов в элитный жилой комплекс Москвы и позже был найден мертвым под окнами дома. В разговоре с сайтом «Страсти» он рассказал, что не так с этой версией.
Игнатов сообщил, что при случайном падении из окна и падении от толчка будет разная траектория.
«Если человек падает непроизвольно, допустим, облокотившись на перила, у него практически нет этой дуги, которая возникает при падении от толчка. Он сразу летит вниз. Траектория полета у него прямая, без какого-либо градуса. Если человека вытолкнули или выбросили, у него, конечно, траектория будет другой – она отдалена от места падения. И расстояние от стены до места падения тела будет дальше по сравнению с тем, если он будет падать случайно.
Надо осмотреть тело и проверить, не было ли следов удушения. Его могли сначала убить, потом сбросить», - сказал Игнатов.
Сайт «Страсти» выяснил, что квартира, куда приезжал на вызов врач, оснащена «умными» системами безопасности, включая датчики открытия окон. Однако, как рассказал Игнатов, «умный дом» не защитит от падения.
«Датчик не блокирует окно, он покажет, что окно открылось. Он не препятствует выпадению. Это означает, что падение будет одинаковым, что из умного дома, что из обычного», - поделился эксперт.
Игнатов считает, что в случае смерти педиатра было бы правильным рассматривать версию умышленного или неумышленного и даже преднамеренного убийства. Он отметил, что умерший был врачом и мог уйти из жизни другим способом, никого не подставляя.
«Он писал, что адрес вызывает тревогу. Возможно, у него были недоброжелатели в этом доме. Может, кому-то он не понравился или были конфликты. Кто знает. Может, он осмотрел ребенка и вышел, пострадал от посторонних людей, которые не имели отношения к семье.
Нужно посекундно отслеживать видеокамеры, кто выходил и заходил, кто был на лестничной клетке, опросить свидетелей и очевидцев, кто и что слышал, знает, видел. Оперативному сотруднику придется тщательно поработать.
Версия с самоубийством кажется мне сомнительной. Здесь, конечно, он подставлял сразу и тех, кто его вызвал, и соседей, и посторонних людей. Никаких предсмертных записок не было, никакого поведения, указывающего на желание уйти из жизни, тоже. Так что здесь надо отрабатывать версию умышленного убийства или неумышленного, преднамеренного убийства. Мог произойти спонтанный конфликт. Судмедэксперт должен осмотреть тело и сделать выводы о характере травм», - заключил Игнатов.
Ранее невеста педиатра, умершего после вызова к ребенку, сообщила, что они собирались пожениться в следующем году. По словам девушки, причин для самоубийства у молодого человека не было.