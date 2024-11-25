ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 25 ноября 2024, 19:42
1 мин.

Подпадают под статью о сепаратизме: адвокат Мухаметзянов оценил высказывания правнучки Хрущева

Адвокат Мухаметзянов заявил, что правнучке Хрущева может грозить до 5 лет колонии.
Подпадают под статью о сепаратизме: адвокат Мухаметзянов оценил высказывания правнучки Хрущева

© Freepik

Нина Хрущева, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, обратила на себя внимание общественников. Они попросили проверить женщину на шпионаж после слов о возможном развале России. Сайт «Страсти» решил спросить у адвоката Ильдара Мухаметзянова, по какой статье могут возбудить уголовное дело в отношении родственницы советского лидера.

Хрущева неоднократно высказывалась против специальной военной операции, а также рассуждала о развале страны. При этом сама она проживает в Соединенных Штатах, а в РФ приезжает для выступлений и рекламы своих книг. В США Нина читает курсы по международным СМИ и истории России.

По словам Мухаметзянова, в Сети полно высказываний Хрущевой разной степени русофобии. Некоторые из спичей даже подпадают под уголовную статью.

В сети можно найти множество ее цитат и видео разной степени русофобии. А отдельные призывы подпадают под статью 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Данной статьей предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

Ранее в Екатеринбурге отменили выступление правнучки Хрущева. Она узнала об этом после того, как уже прилетела в Россию из Канады.

Источник фото:Freepik
Автор:Артем Хохлов
Теги:
уголовное дело
россия