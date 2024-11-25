Подпадают под статью о сепаратизме: адвокат Мухаметзянов оценил высказывания правнучки Хрущева

Нина Хрущева, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, обратила на себя внимание общественников. Они попросили проверить женщину на шпионаж после слов о возможном развале России. Сайт «Страсти» решил спросить у адвоката Ильдара Мухаметзянова, по какой статье могут возбудить уголовное дело в отношении родственницы советского лидера.

Хрущева неоднократно высказывалась против специальной военной операции, а также рассуждала о развале страны. При этом сама она проживает в Соединенных Штатах, а в РФ приезжает для выступлений и рекламы своих книг. В США Нина читает курсы по международным СМИ и истории России.

По словам Мухаметзянова, в Сети полно высказываний Хрущевой разной степени русофобии. Некоторые из спичей даже подпадают под уголовную статью.