Подпадают под статью о сепаратизме: адвокат Мухаметзянов оценил высказывания правнучки Хрущева
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Нина Хрущева, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, обратила на себя внимание общественников. Они попросили проверить женщину на шпионаж после слов о возможном развале России. Сайт «Страсти» решил спросить у адвоката Ильдара Мухаметзянова, по какой статье могут возбудить уголовное дело в отношении родственницы советского лидера.
Хрущева неоднократно высказывалась против специальной военной операции, а также рассуждала о развале страны. При этом сама она проживает в Соединенных Штатах, а в РФ приезжает для выступлений и рекламы своих книг. В США Нина читает курсы по международным СМИ и истории России.
По словам Мухаметзянова, в Сети полно высказываний Хрущевой разной степени русофобии. Некоторые из спичей даже подпадают под уголовную статью.
В сети можно найти множество ее цитат и видео разной степени русофобии. А отдельные призывы подпадают под статью 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Данной статьей предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее в Екатеринбурге отменили выступление правнучки Хрущева. Она узнала об этом после того, как уже прилетела в Россию из Канады.