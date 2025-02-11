Подозреваемый в жестоком избиении экс-возлюбленной в Сочи связался с ней после ареста и предложил сделку

Пострадавшая от домашнего насилия жительница Сочи Ксения Душанова сообщила, что подозреваемый в ее избиении связывался с ней после ареста. Мужчина через адвоката предложил ей сделку – машину в обмен на его свободу. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

История Ксении потрясла общественность в конце 2024 года. Посреди ночи в ее квартиру пробрался бывший возлюбленный и нанес ей несколько ударов по лицу и телу ключом от машины. Благодаря врачам и вовремя оказанной помощи девушка смогла выжить, но лишилась глаза. После случившегося она перенесла сложнейшие операции и начала судиться с бывшим.

Когда о произошедшем в Сочи стало известно правоохранительным органам, подозреваемого задержали. По словам Ксении, он по какой-то причине не стал нанимать адвоката, хотя деньги на услуги юриста у него есть.

«Его взяли в этот же день через несколько часов и сразу под стражу, потому что в принципе там было достаточно улик: видеокамеры, соседи видели, свидетели, плюс еще вот этот укус на пальце. А я в больнице лежала без сознания. Он почему-то не нанял адвоката, я до сих пор не понимаю, почему. Деньги у него есть. Какой у него план, мне непонятно. Ему выдали бесплатного государственного. Девчонки, мои подруги, спасибо им огромное, уже когда я была в больнице, они сами там тоже нашли адвоката. То есть мы сразу начали активные действия, чтобы он никак не спрыгнул, потому что он хотел там чисто все на разбой перевести. У него задержание до 22 февраля. Потом, по идее, ему продлят срок, пока идет следствие. И в марте, мне пообещал следователь, когда я ездила в Сочи, будет суд», - рассказала Ксения.

Связывался подозреваемый с девушкой за все время только один раз через адвоката. Он попытался заключить с ней сделку, но ничего не вышло.

«Передал, что, если я заберу заявление, он готов отдать мне свою машину. Собственно, все. Никак мы не рассматривали это предложение, никоим образом», - сообщила россиянка.

Историю Ксении Душановой, как ей удалось выжить, читайте на сайте «Страсти».