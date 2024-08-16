«Подобное состояние недопустимо»: экс-директор Стаса Михайлова высказался о скандальном концерте Глюкозы

Экс-директор Стаса Михайлова осудил скандальное выступление Глюкозы в Красноярске. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Страстям».

Бывший директор музыканта Сергей Кононов высказался о нашумевшем выступлении Глюкозы, после которого ей пришлось извиняться. По словам продюсера, стоит в первую очередь обращать внимание не на звезд, а на самих себя.

«Разумеется, подобное состояние недопустимо ни на сцене, ни в быту. Я думаю, этот вопрос можно задать очень широкому кругу граждан. Почему люди вообще совершают не людские поступки? Про известных, как-то обычно интереснее поговорить, но давайте посмотрим вокруг и прежде всего на самих себя. Всегда ли мы видим в окружающих образец правильного поведения и являемся ли сами таким образцом?» — задался вопросом он.

Напомним, скандальный концерт прошел 20 июля. После этого знаменитость заявляла, что вела себя странно под действием антидепрессантов и снотворного.

Интервью с Сергеем Кононовым о работе со Стасом Михайловым читайте по ссылке.