«С артистом нельзя работать, его надо любить»: директор Стаса Михайлова Сергей Кононов о работе, уехавших звездах и скандале с Пугачевой
© Предоставлено героем публикации
Сергей Кононов — продюсер и теперь уже бывший директор певца Стаса Михайлова. Он более 30 лет работает в сфере шоу-бизнеса. В интервью «Страстям» он рассказал о том, почему их пути со Стасом Михайловым разошлись и как он отреагировал на скандальный выпад Аллы Пугачевой в сторону артиста.
Расскажите, как вы стали директором Стаса Михайлова?
Со Стасом мы дружили еще задолго до того, как он стал известным и популярным. По мере сил и возможностей, я как мог старался помочь ему на этом непростом пути, что логично переросло в совместную деятельность. Это если совсем кратко. В реалии, это 10 лет толканий в закрытые двери до первых концертов.
Что обычно входит в обязанности директора артиста?
С артистом нельзя работать, его надо любить, любить его творчество и жить с ним одной жизнью. Никакой перечень обязанностей это вмесить не может. 24 на 7 директор должен отвечать за все, быть в курсе всего и заниматься всем. Если директор ходит на работу с 8 до 18, да еще имеет пару выходных в неделю, это не директор, да я и не знаю есть ли такие.
Вы долгое время проработали с певцом, были ли какие-то курьезные ситуации за время работы? Может вспомните о нескольких, расскажете?
За четверть века совместной деятельности, было очень много всевозможных историй. Я достаточно подробно описал многие из них в своей книге, которая так и называется — «Стас Михайлов». Рекомендую почитать. В рамках интервью, боюсь это будет сложно сделать.
Работаете ли вы сейчас со Стасом Михайловым? Если нет, то почему ваши пути разошлись?
Стас стал всенародно любимым, народным артистом. Он должен теперь просто писать новые песни и радовать своих поклонников. Я уже ничем не могу ему помочь в продвижении, он всего добился и дальше ему нужен просто хороший администратор. Мне кажется, что я еще в состоянии решать более сложные вопросы, поэтому решил попробовать свои силы с новым артистом. Со Стасом мы продолжаем дружить, встречаемся когда есть возможность, так что порадовать любителей скандальных историй мне нечем.
Сейчас в российском шоу-бизнесе скандал за скандалом. Из последнего — неадекватное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске. Как считаете, почему артисты в таком состоянии позволяют себе выходить на сцену?
Разумеется, подобное состояние недопустимо ни на сцене, ни в быту. Я думаю, этот вопрос можно задать очень широкому кругу граждан. Почему люди вообще совершают не людские поступки? Про известных, как-то обычно интереснее поговорить, но давайте посмотрим вокруг и прежде всего на самих себя. Всегда ли мы видим в окружающих образец правильного поведения и являемся ли сами таким образцом?
В одном из интервью вы говорили, что артистам с патриотическим контентом сложно попасть на телевидение или радио. Как считаете, за последний год ситуация изменилась? Ведь и Шаман, и Татьяна Куртукова тому яркие примеры.
Ситуация конечно изменилась, но не все так радужно, как может показаться. Убедился на личном опыте. К 75-й годовщине Великой Победы мы сняли военный клип «Память времен», на песню Максима Олейникова. Более 20 известных артистов нашли время для съемок. Для народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового это стало последней ролью в кино. Снимали почти два месяца в Волгограде, Тверской области и в Москве. Полностью на свои средства, ни у кого ничего не просили. В КНР этот клип идет, а у нас ни один канал не взял, ни на один федеральный концерт мы не попали. Удивляет, что китайские товарищи проявили больше интереса, чем соотечественники. И это, к моему великому сожалению, не единственный пример.
В то же время есть и уехавшие артисты — как думаете, при каких условиях возможно их возвращение в Россию? Может, есть те, кого вообще наш народ не примет обратно?
Народ наш великодушен и многое прощает. Вопрос не к народу, а к тем, кто стал предателем. С какими словами и с каким лицом они вернутся? Что скажут людям и чем оправдают свои слова и поступки? Мне они непонятны, а еще больше будет непонятно возвращение, если таковое будет. Единственная причина вернуться — это деньги. Неужели они считают всех глупцами, рассчитывая объяснить что-то другое?
Говоря об уехавших, нельзя не вспомнить скандальное высказывание Аллы Пугачевой в адрес Стаса Михайлова. Когда вы увидели ее «обращение», как отреагировали?
Я стараюсь на глупости вообще никак не реагировать, тем более на откровенное хамство с матерной бранью, на мой взгляд вообще недопустимой для любого человека, а уж для народной артистки, да в медиапространстве, и подавно.
Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь. Может, есть новые проекты или артисты, которых продюсируете?
Сейчас я работаю с артистом Максимом Олейниковым. Талантливый, профессиональный вокалист, композитор, аранжировщик и много чего еще. Недавно стал заслуженным артистом Республики Крым, лауреатом премии «Шансон года», всего и не перечислишь, да это и не так важно. Проще познакомиться с его творчеством и составить собственное мнение. Мы снимаем кино, клипы, записываем новые песни, экспериментируем с различными жанрами и музыкальными направлениями. Постоянно выступаем в госпиталях, воинских частях, за год более 60-и выездов в том числе и «за ленту». Стараемся чем можем поддержать наших парней. Осенью планируем ряд концертов в Москве и регионах, так что будем рады видеть всех, кто любит красивую, мелодичную песню.