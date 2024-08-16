«С артистом нельзя работать, его надо любить»: директор Стаса Михайлова Сергей Кононов о работе, уехавших звездах и скандале с Пугачевой

Сергей Кононов — продюсер и теперь уже бывший директор певца Стаса Михайлова. Он более 30 лет работает в сфере шоу-бизнеса. В интервью «Страстям» он рассказал о том, почему их пути со Стасом Михайловым разошлись и как он отреагировал на скандальный выпад Аллы Пугачевой в сторону артиста.

Расскажите, как вы стали директором Стаса Михайлова?

Со Стасом мы дружили еще задолго до того, как он стал известным и популярным. По мере сил и возможностей, я как мог старался помочь ему на этом непростом пути, что логично переросло в совместную деятельность. Это если совсем кратко. В реалии, это 10 лет толканий в закрытые двери до первых концертов.

Что обычно входит в обязанности директора артиста?

С артистом нельзя работать, его надо любить, любить его творчество и жить с ним одной жизнью. Никакой перечень обязанностей это вмесить не может. 24 на 7 директор должен отвечать за все, быть в курсе всего и заниматься всем. Если директор ходит на работу с 8 до 18, да еще имеет пару выходных в неделю, это не директор, да я и не знаю есть ли такие.

Вы долгое время проработали с певцом, были ли какие-то курьезные ситуации за время работы? Может вспомните о нескольких, расскажете?

За четверть века совместной деятельности, было очень много всевозможных историй. Я достаточно подробно описал многие из них в своей книге, которая так и называется — «Стас Михайлов». Рекомендую почитать. В рамках интервью, боюсь это будет сложно сделать.

Работаете ли вы сейчас со Стасом Михайловым? Если нет, то почему ваши пути разошлись?

Стас стал всенародно любимым, народным артистом. Он должен теперь просто писать новые песни и радовать своих поклонников. Я уже ничем не могу ему помочь в продвижении, он всего добился и дальше ему нужен просто хороший администратор. Мне кажется, что я еще в состоянии решать более сложные вопросы, поэтому решил попробовать свои силы с новым артистом. Со Стасом мы продолжаем дружить, встречаемся когда есть возможность, так что порадовать любителей скандальных историй мне нечем.