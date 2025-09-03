«Подключим прокуратуру и полицию»: депутат Бурматов о питомнике с котами-донорами

Москвичка устроила питомник с десятками мейн-кунов, которых использовала для донорства крови. Волонтеры откликнулись на ее просьбу помочь с переездом и увидели, что животные содержались в ненадлежащих условиях. По их словам, кошки были истощенные, больные (фото и видео есть в распоряжении сайта «Страсти»). Часть кошек удалось спасти, но у женщины остаются питомцы, которым, по мнению волонтеров, нужна помощь. Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что ситуация будет взята на контроль.

Депутат напомнил об ответственности за жестокое обращение с животными.

«Наказание у нас предусмотрено за факт жестокого обращения с животным. В результате чего это жестокое обращение допущено, в данном случае без разницы: бьет она их, морит голодом, использует в качестве доноров или еще как... Важно то, что животным, как написано в законе, причиняется боль и страдания. Если факт причинения боли и страданий установлен, то по закону без разницы, каким образом это делается», – отметил Владимир Владимирович.

Законодательство предусматривает два основных вида наказания в зависимости от последствий жестокого обращения. Уголовная ответственность: наступает в наиболее тяжелых случаях.

«Уголовная – если животное погибло или было покалечено, если одно животное, то до трех лет лишения свободы, если несколько – до пяти лет лишения свободы».

Административная ответственность: применяется, если животному не были причинены увечья. Владелец может получить штраф.

В ситуации, когда животных используют для забора крови, ответственность может нести не только владелец. Медицинское учреждение также может быть привлечено к ответу, если оно нарушило процедуры.

«Забор крови в клинике не может осуществляться без контроля физического состояния... если они переливали кровь больных животных. За это может быть ответственность», – подчеркнул депутат.

Для того чтобы правоохранительные органы начали действовать, необходимо выполнение двух обязательных условий. Документальная фиксация: любые утверждения о плохом состоянии животных должны быть подтверждены официально. Подача официального заявления: без обращения граждан полиция не может начать проверку.

«Надо в таких случаях обращаться в полицию сразу же, заявление с предоставлением всех свидетельств жестокого обращения – ветеринарное заключение, фотографии, свидетельские показания», – напомнил Бурматов.

Владимир Владимирович рассказал о конкретных действиях по текущей ситуации.

«Мы это на контроль возьмем. Подключим прокуратуру и полицию. У меня уже были обращения по этому поводу... вчера вечером поздно уже пришли несколько обращений. Мы их естественно обработаем, и по ним будет сделан депутатский запрос», – заключил Бурматов.

Полную историю москвички, которая устроила нелегальный бизнес на донорстве котов можете прочитать здесь.