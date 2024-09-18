«Поддерживает звездный статус»: раскрыты гонорары Мазаева из «Морального кодекса»

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности и гонорарах певца Сергея Мазаева из группы «Моральный кодекс».

«В свое время он хорошо поднял ставку – ценовую политику, а после стал сотрудничать с организаторами, делал какие-то скидки. На сегодняшний день он зарабатывает от 1,5 до 3 млн рублей», – заявил продюсер.

Дворцов отметил, что Сергей Мазаев до сих пор остается популярным артистом.

«Я бы сказал, что он – шлягер. Его часто заказывают на корпоративы, мероприятия, капустники. Он часто участвует в сборных концертах. Его популярность никуда не ушла, он артист, который поддерживает свою славу и звездный статус. И это прекрасно, ведь всегда все зависит от членов команды – как команда работает, так артист и плывет», – объяснил Сергей.

Продюсер высказался и о райдере группы. Он подчеркнул, что у большинства артистов в райдере есть алкоголь – виски, коньяк, водка, ром, текила.

Полный материал сайта «Страсти» о детстве и творческом пути Сергея Мазаева, а также о том, как он справился с алкогольной зависимостью, можно прочитать здесь.