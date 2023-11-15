Почувствуй себя героем фильма: 5 маршрутов для путешествия зимой

Зимой так приятно укутаться в плед, сделать себе горячее какао и смотреть целыми днями хорошее кино. А как насчёт того, чтобы повторить зимние маршруты из любимых фильмов? Коллеги из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали нашим читателям, как ненадолго оказаться в местах, где снимали известные кинокартины.

Великобритания, «Дневник Бриджит Джонс»

Романтическая комедия начала 2000-х о девушке, долгие годы держится в топе лучших рождественских фильмов. Героиня Рене Зельвегер живёт недалеко от лондонского рынка Боро-маркет, гуляет по улицам британской столицы и спускается в метро. А в финальной сцене Бриджит догоняет Марка Дарси на площади Королевской биржи. Зимой тут совсем как в кино: по вечерам зажигаются огни, а во внутреннем дворе можно поужинать в фуд-холле. Главное, выбирайте наряд потеплее, в халате и тапочках, как Джонс, будет прохладно.

Россия, «Ирония судьбы, или с лёгким паром»

Самый популярный российский новогодний фильм почти целиком снимали в Москве — несмотря на то, что большая часть его действия по сюжету происходит в Санкт-Петербурге. Даже дома Нади и Жени находятся в столице, на проспекте Вернадского — к ним можно приехать и сегодня, это дома под номерами 113 и 125. А вот сцены в бане снимали не в Сандунах, а в павильоне, хотя это совершенно не мешает вам сходить попариться в реальный банный комплекс в центре Москвы. Санкт-Петербург на кадрах тоже засветился: Надя гуляет по городу, проходя мимо Исаакиевского собора, стрелки Васильевского острова и Невского проспекта.

Бельгия, «Залечь на дно в Брюгге»

Действие фильма разворачивается в небольшом, но колоритном бельгийском городе. Герои Колина Фаррелла и Брендана Глисона скучают, гуляя по средневековым улочкам и катаясь на лодке по каналам, а на заднем плане появляются знаковые достопримечательности города — Рыночная площадь и колокольня Белфорт. Зимой городок, готовящийся к Рождеству, более яркий и радостный, чем показан в кино. Вероятно, яркие гирлянды и ёлки не слишком вписывались в мрачноватое настроение кино, хотя действие разворачивается в декабре.

США, «Вам письмо»

Один из самых романтичных фильмов девяностых показывает Нью-Йорк во всём его великолепии, в том числе яркие витрины и шумную предрождественскую суету в декабре. Спорим, во время просмотра вы, как героиня Мэг Райан, хотели посидеть где-то в Верхнем Вест-Сайде в уютном кафе с книгой и чашкой горячего чая? К сожалению, многие локации из фильма, например, бывшее культовым кафе Lalo, где проходило первое свидание главных героев, сегодня закрыты, но вы без труда найдёте что-нибудь не менее симпатичное.

Германия, «Отель «Гранд Будапешт»

Пейзажи вымышленного городка Лутц можно найти на улицах немецкого Гёрлица в Саксонии, в этой же земле режиссёр нашёл подходящие пейзажи и замки. А если захотите попасть внутрь «Гранд Будапешта», загляните в универмаг Görlitzer Warenhaus в том же Гёрлице — часть сцен снимали в атриуме, который и без связки с кино поражает стеклянным потолком и интерьерами в стиле ар-нуво.

Ранее мы рассказывали о том, почему горящие путевки — это на самом деле маркетинговая уловка.