Горящих путевок не существует: турагент Гажиенко о маркетинговых уловках

Самым привлекательным и выгодным предложением от туроператоров принято считать «горящий» тур. Многие люди с нетерпением ждут специальные акции, которые позволят ощутимо сэкономить при перелете. Между тем на данный момент реальная ситуация сильно расходится с ожиданиями туристов. В связи с этим возникает вопрос, не являются ли «горящие» путевки от туроператоров очередной маркетинговой уловкой? Всю правду о так называемых привлекательных предложениях от туристических компаний порталу «Страсти» раскрыл турагент Тариел Гажиенко.

«Горящих туров» сейчас не бывает

На самом деле, в настоящий момент «горящие» путевки являются, скорее, проверенным маркетинговым ходом, так как под данным словосочетанием туристам выдают заранее спрогнозированные предложения, которые появляются в той или иной стране, поясняет эксперт. Эти акции проводятся не потому, что они, действительно, «загорелись», а просто из-за того, что в том или ином месте сейчас не сезон. Так, например, летом 2023 года наблюдалось много «горящих» путевок в Эмираты, поскольку там сохранялся температурный режим в 45-50 градусов. Подобные погодные условия были неподходящими для большинства людей, в связи с чем отелю пришлось сделать специальные предложения и скидки, чтобы привлечь к себе поток туристов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Таиланде, где летом начался сезон дождей, из-за чего спрос резко упал.

С чем связано отсутствие реальных «горящих» туров?

Еще пять лет назад реальные «горящие» путевки действительно существовали, рассказывает Гажиенко. Раньше они формировались за счет большого количества самолетов и рейсов. Чтобы добиться максимальной загрузки, людям предлагали скидки и акции по очень выгодной цене.

После введения санкций ситуация поменялась. Сейчас наблюдается сильный дефицит авиаперевозки. Если турист будет сидеть и ждать «горящий» тур, то, скорее всего, он так и останется дома или улетит, но на очень невыгодных для себя условиях. «Соответственно, на данный момент надеяться на выгодные специальные предложения не нужно, потому что их практически нет», - отмечает турагент.