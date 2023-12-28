Почему звезды согласились принять участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой: мнение психолога

Психолог Полина Аренс объяснила, почему именитые звезды приняли приглашение на скандальную «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой и согласились раздеться. Всего эксперт указала три причины такого поведения знаменитостей.

Первая – жажда хайпа. По мнению специалиста, некоторые люди нуждаются в том, чтобы о них все говорили. Причем не важно, в хорошем или плохом ключе.

«Разумеется, публичное обнажение может быть частью перформанса, социальным заявлением (вспомнить хотя бы обнаженных евро-активисток, которые топлес бегают перед политиками, раскрашивая свои тела то в цвет украинского флага, то в радугу, то еще каким-то образом привлекая внимание к определенной информационной повестке) или, попросту, хайпом, имеющим цели повысить охваты и привлечь к себе еще больше внимание, которое затем можно коммерциализировать через продажу рекламы или онлайн-курсы», - отметила эксперт.

Вторая причина - определенные фиксации, не прожитых в детстве этапов развития сексуальности. Если ребенка в детстве ругали за интерес к своему телу, наказывали за желание бегать голым, критиковали или даже унижали, во взрослом возрасте эта фиксация может привести к непреодолимому желанию раздеться на публике, чтобы получить это самое одобрение.

«Эта же потребность в одобрении, если ребенок не получил ее от родителей, может привести к нарциссической акцентуации личности или даже к нарциссическому расстройству, в результате чего человек будет готов пойти на что угодно, чтобы его заметили, восхитились им и тем самым как бы «подсветили» его личность. Боль нарцисса в том, что он не осознает себя без публичного признания своей исключительности», - поделилась своим мнение Полина Аренс.

И последняя причина, которая может скрываться под крайними формами эксгибиционизма очень явственно читается через манифест, написанный на теле одного из участников той самой «голой вечеринки». Полностью обнаженный Vacio с надписью на спине «уроды боятся красоты» вызывает вместо восхищения желание защитить и пожалеть.

«Его крик души говорит об огромной уязвимости, противопоставлении себя обществу, глубокой деформации чувства стыда в желание получить наказание за свои асоциальные поступки. Это такой нарциссизм наоборот, когда вместо признания, человек своим обложением хочет получить пинки и осуждение - и это является еще более сильным удовольствием для человека с нарциссической деформацией», - заключила психолог.

Портал «Страсти» собрал все события вокруг скандальной вечеринки и рассказал, что на ней было, кто извинился и какие последствия теперь у участников.