Почему женщины устраивают скандалы в отношениях: мнение психолога Синютиной
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Близкие люди постоянно взаимодействуют друг с другом. К сожалению, не все наше общение проходит позитивно; непонимание и ссоры, увы - довольно частое явление. Психолог Юлия Синютина рассказала порталу «Страсти» о наиболее распространённых причинах возникновения конфликтов в отношениях.
Давайте сначала поговорим о только зарождающихся отношениях, когда не очень понятно, долго ли они продлятся и не закончатся ли в короткий срок. Самая первая и очевидная причина многих конфликтов – обман.
«Самая токсичная разновидность обмана начального этапа отношений - когда мужчина умолчал, что женат. Неожиданно узнав эту «маленько подробность» об объекте, вызвавшем интерес, а иногда даже чувства, женщина сначала приходит в ступор, агрессию, а затем апатию – в зависимости от еë темперамента», - поясняет Синютина.
Следующий блок причин конфликтов начального этапа отношений можно назвать «недостаточностью внимания» со стороны мужчины. Женские претензии в таких случаях чаще всего начинаются со слов: «Ты даже не заметил, что...» или «Ты должен был сделать / сказать / позвонить и так далее». По сути, таким способом женщина «прописывает» мужчине определённую дорожную карту, инструкции по взаимодействию с ней.
Третьей причиной конфликтов начального этапа является ревность. Ревность в данном контексте всегда является выражением чувства собственничества, причём нередко гипертрофированного.
А теперь давайте посмотрим, что провоцирует женщин на конфликты на следующем этапе, когда отношения с мужчиной становятся постоянными и стабильными.
Первая причина этого этапа – бытовая, она называется «материальная неудовлетворённость». Когда такая причина присутствует, женщина начинает говорить, что еë мужчина недостаточно зарабатывает / ничего не делает по дому / не ищет или даже не хочет искать работу и так далее. Кстати, бытовая неустроенность и стеснённость в средствах – одна из главных причин разводов.
Юлия Синютина
Причинный психолог
Вторая причина конфликтов этого этапа – неудовлетворённость образом жизни. Претензии женщин в таких случаях начинаются с фраз: «Мы даже в кино / в театры / просто гулять не ходим!» или «А вот моя подруга со своим мужем...». Вообще ориентиры на чужую жизнь, особенно подсмотренные в соцсетях, могут довольно быстро разрушить любые отношения, какой бы сильной ни была влюблённость между людьми на первых этапах общения.
Третья причина конфликтов в стабильных отношениях – измены.
«Конечно, список причин для конфликтов со стороны женщин не исчерпывается приеденными выше. Он может быть очень длинным, очень творческим и порой непредсказуемым. Психологи отмечают, что для многих женщин конфликты вообще являются зоной самовыражения и самореализации», - заключила Синютина.
Ранее мы рассказывали о том, как сохранить отношения после измены.