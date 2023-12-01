Почему женщины устраивают скандалы в отношениях: мнение психолога Синютиной

Близкие люди постоянно взаимодействуют друг с другом. К сожалению, не все наше общение проходит позитивно; непонимание и ссоры, увы - довольно частое явление. Психолог Юлия Синютина рассказала порталу «Страсти» о наиболее распространённых причинах возникновения конфликтов в отношениях.

Давайте сначала поговорим о только зарождающихся отношениях, когда не очень понятно, долго ли они продлятся и не закончатся ли в короткий срок. Самая первая и очевидная причина многих конфликтов – обман.

«Самая токсичная разновидность обмана начального этапа отношений - когда мужчина умолчал, что женат. Неожиданно узнав эту «маленько подробность» об объекте, вызвавшем интерес, а иногда даже чувства, женщина сначала приходит в ступор, агрессию, а затем апатию – в зависимости от еë темперамента», - поясняет Синютина.

Следующий блок причин конфликтов начального этапа отношений можно назвать «недостаточностью внимания» со стороны мужчины. Женские претензии в таких случаях чаще всего начинаются со слов: «Ты даже не заметил, что...» или «Ты должен был сделать / сказать / позвонить и так далее». По сути, таким способом женщина «прописывает» мужчине определённую дорожную карту, инструкции по взаимодействию с ней.

Третьей причиной конфликтов начального этапа является ревность. Ревность в данном контексте всегда является выражением чувства собственничества, причём нередко гипертрофированного.

А теперь давайте посмотрим, что провоцирует женщин на конфликты на следующем этапе, когда отношения с мужчиной становятся постоянными и стабильными.