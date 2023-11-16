Как сохранить отношения после измены: 4 шага от психолога Васильковой

Измена может вызвать серьезные эмоциональные травмы у второй половины. Это и потеря доверия, и болезненная обида, и даже тотальное разочарование в людях. Но не верьте пословице, которая уверяет, что «разбившуюся чашку не склеить». Если оба партнера твердо решили сохранить отношения, то это обязательно получится. Главное, знать, какие шаги стоит предпринять. Именно о них порталу «Страсти» рассказала психолог Таня Василькова.

Шаг первый

Для начала нужно проанализировать ситуацию и попытаться понять: что вы сделали неправильно, допустив измену. Надо четко отдавать себе отчет, что муж изменяет в единственном случае: когда жена не закрывает всех его потребностей. Измена — это следствие, а не причина.

«Возможно, в любовнице он ищет этакую маму, которая сможет погладить по голове, пожалеть и сказать доброе слово. Или же ему нужна сладкая нимфа и сексуальная кошечка, рядом с которой так легко представлять себя настоящим мачо. Или же его просто достали вечные мелкие придирки, поэтому он шел туда, где ему всегда были рады?» - отмечает специалист.

Поэтому стоит сесть и с холодной головой четко определить, чего же именно мужчине не хватало в ваших отношениях. Это поможет перезапустить их в новом формате и добавить страсти.

Шаг второй

Потом нужно решить задачу посложнее. Вам надо определить, какие положительные моменты присутствуют в сложившей ситуации. Например: «Я поняла, насколько сильно мне нужен этот человек», «Я стала более внимательной к своему спутнику», «У меня несколько поменялись приоритеты в жизни». Как это ни странно, но вариантов существует великое множество.

Шаг третий

Осознав, насколько вы ценны друг другу, постарайтесь уже вдвоем решить, что было нарушено и нуждается в немедленном восстановлении. Для этого нужен четкий и ясный диалог. Вы должно проговорить ситуацию и быть готовы начать все сначала. Для этого:

 расставьте свои жизненные приоритеты по местам;

 четко определите иерархию в паре, чтобы не было недомолвок;

 постарайтесь наладить сексуальную жизнь;

 но главное, замените претензии на благодарность.

Возможно, не все эти вопросы вы будете в состоянии решить самостоятельно и потребуется помощь специалиста в области психологии или семейной терапии.