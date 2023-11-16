Как сохранить отношения после измены: 4 шага от психолога Васильковой
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Измена может вызвать серьезные эмоциональные травмы у второй половины. Это и потеря доверия, и болезненная обида, и даже тотальное разочарование в людях. Но не верьте пословице, которая уверяет, что «разбившуюся чашку не склеить». Если оба партнера твердо решили сохранить отношения, то это обязательно получится. Главное, знать, какие шаги стоит предпринять. Именно о них порталу «Страсти» рассказала психолог Таня Василькова.
Шаг первый
Для начала нужно проанализировать ситуацию и попытаться понять: что вы сделали неправильно, допустив измену. Надо четко отдавать себе отчет, что муж изменяет в единственном случае: когда жена не закрывает всех его потребностей. Измена — это следствие, а не причина.
«Возможно, в любовнице он ищет этакую маму, которая сможет погладить по голове, пожалеть и сказать доброе слово. Или же ему нужна сладкая нимфа и сексуальная кошечка, рядом с которой так легко представлять себя настоящим мачо. Или же его просто достали вечные мелкие придирки, поэтому он шел туда, где ему всегда были рады?» - отмечает специалист.
Поэтому стоит сесть и с холодной головой четко определить, чего же именно мужчине не хватало в ваших отношениях. Это поможет перезапустить их в новом формате и добавить страсти.
Шаг второй
Потом нужно решить задачу посложнее. Вам надо определить, какие положительные моменты присутствуют в сложившей ситуации. Например: «Я поняла, насколько сильно мне нужен этот человек», «Я стала более внимательной к своему спутнику», «У меня несколько поменялись приоритеты в жизни». Как это ни странно, но вариантов существует великое множество.
Шаг третий
Осознав, насколько вы ценны друг другу, постарайтесь уже вдвоем решить, что было нарушено и нуждается в немедленном восстановлении. Для этого нужен четкий и ясный диалог. Вы должно проговорить ситуацию и быть готовы начать все сначала. Для этого:
расставьте свои жизненные приоритеты по местам;
четко определите иерархию в паре, чтобы не было недомолвок;
постарайтесь наладить сексуальную жизнь;
но главное, замените претензии на благодарность.
Возможно, не все эти вопросы вы будете в состоянии решить самостоятельно и потребуется помощь специалиста в области психологии или семейной терапии.
Шаг четвертый
Приготовьтесь к тому, что налаживание отношений после измены — процесс долгий. Нередко у второй половины, которая чувствует себя преданной, случается срывы. Надо понимать, что после измены прошлое не исчезает, оно просто становится частью вашего совместного пути вперед. И вы должны не забыть случившееся, а принять его, но в то же время научиться жить в настоящем.
Таня Василькова
Психолог
Прощение и умение двигаться вперед, невзирая на негативный опыт прошлого, - то, что поможет выйти из сложившейся ситуации победителями. Помните, идеальный брак — не тот, в котором нет проблем, а тот, в котором муж и жена с ними достойно справились, заключила Василькова.
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