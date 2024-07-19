Почему женщины играют в шахматы хуже мужчин: объясняет чемпионка Европы

В мире гораздо больше успешных шахматистов-мужчин. Женщинам этот вид спорта дается тяжелее из-за меньшей выносливости. Об этом рассказала порталу «Страсти» чемпионка Европы по шахматам среди девушек и четырехкратная чемпионка Сибири Виктория Лоскутова.

Виктории Лоскутовой удалось сыграть вничью с двумя чемпионками мира — Хоу Ифань и Александрой Костенюк. Однако спортсменка утверждает: женские шахматы значительно отличаются от мужских.

«В основном турниры делятся на мужские и женские, но есть и различные опены (командный чемпионат мира по шахматам — прим. «Страсти»), где все играют вместе. Так сложилось, что женщинам сложно тренироваться с мужчинами наравне — представители сильного пола более выносливы», — пояснила Виктория.

В мире есть женщины, достигшие высоких результатов в шахматах. Венгерская спортсменка Юдит Полгар является единственной шахматисткой, достигшей супергроссмейстерского рейтинга. Китайская шахматистка, четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань также сражалась наравне с мужчинами. Но они, говорит Виктория, скорее, исключение из правил.

Большое интервью с Викторией Лоскутовой, в котором она рассказывает об уровне подготовки российских шахматистов и личной истории успеха, читайте по ссылке.