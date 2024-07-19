«Мужчины играют лучше женщин»: интервью с лучшей шахматисткой Сибири Викторией Лоскутовой
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Шахматы — один из самых древних видов спорта, история которого насчитывает не менее полутора тысячи лет. Игра зародилась в Индии, и в VI веке попала в арабский мир. Активное их развитие пришлось на время СССР — к началу Великой Отечественной войны советская шахматная организация превратилась в одну из крупнейших в мире по числу квалифицированных шахматистов. Но и сейчас российские спортсмены не отстают от других стран, показывая высокие результаты на турнирных таблицах.
Накануне Международного дня шахмат портал «Страсти» пообщался с 20-летней спортсменкой из Алтайского края Викторией Лоскутовой — чемпионкой Европы по шахматам среди девушек и четырехкратной чемпионкой Сибири. Спортсменка рассказала, как пришла в большой спорт и о том, почему женщины играют в шахматы хуже мужчин.
Огромный интерес и желание победить
— Вика, расскажи, в каком возрасте у тебя появился интерес к шахматам? Возможно, тебе его привил кто-то из родителей?
— Я начала заниматься шахматами в первом классе, когда мне было семь лет. Мама привела меня в школьный кружок — там я познакомилась со своим первым тренером Александром Александровичем Долговым. В целом основы игры я знала еще до этого — бабушка и мама объясняли мне, как ходят фигуры. Да, именно они привили мне любовь к шахматам, благодаря им я играю.
На первых занятиях в шахматном кружке у меня появился большой интерес к этому виду спорта. Я смотрела на ровесников, которые показывают высокие результаты в игре, и захотела дорасти до их уровня.
— Школьных кружков по шахматам много, но далеко не всем ученикам удается стать профессиональными спортсменами. Когда ты поняла, что это не просто увлечение?
— У меня был огромный интерес к шахматам и желание победить — это помогало мне двигаться дальше и показывать результат на соревнованиях. Во втором и третьем классе я стала все чаще играть на краевых окружных турнирах. После кружка я начала заниматься в Алтайском краевом шахматном клубе с тренером Владимиром Геннадьевичем Суторихиных.
— Вспомни свои первые победы. Ты сразу достигла высоких результатов или они тебе дались не так просто?
— Вначале я не показывала высоких результатов, побеждать стала только спустя какое-то время. Помню первую победу. Она была на этапе Кубка России «Маэстро-2012» среди девочек в возрастной категории до восьми лет. До него, в том же году, я играла на детском первенстве Сибири — призовое место там не заняла, но это было первое важное для меня соревнование, на котором я познакомилась с шахматными турнирами. После я стала еще больше заниматься с тренером — думаю, это помогло победить мне на «Маэстро-2012».
— Кто был твоим самым сильным соперником/соперницей. На каких соревнованиях ты с ним/ней встретилась?
— Если говорить про сеансы одновременной игры, то мне удалось сыграть вничью с двумя чемпионками мира — Хоу Ифань и Александрой Костенюк.
На соревнованиях по блицу и рапиду (шахматные игры, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время — прим. «Страсти») на чемпионате мира в Польше встречалась с такими сильными шахматистками, как Элизабет Петц — ей я проиграла — и Жансаей Абдумалик, которую мне удалось победить. С Алиной Кашлинской и Нино Бациашвили была ничья. В 2020 году я вышла в финал гран-при по быстрым шахматам, где играла со многими сильными гроссмейтерами, с некоторыми удалось показать очень хорошие результаты. В прошлом году на соревновании в Астане сыграла вничью с гроссмейстером из Индии Адитя.
«Женские шахматы отличаются от мужских»
— В шахматах редко встретишь девушку, но твой опыт доказывает, что это — гендерные стереотипы. Ловила ли ты на себе снисходительные взгляды парней на соревнованиях? У женщин и мужчин отличается подход к игре?
— Возможно, раньше, в детстве мальчики моего возраста или чуть старше могли меня недооценивать. Из-за этого они играли менее осторожно, и это обычно плохо для них заканчивалось. Но сейчас, во взрослых шахматах, такого нет — спортсмен или спортсменка с любым рейтингом могут оказаться непростыми соперниками. Нельзя недооценивать их силы, иначе высок риск проиграть.
Безусловно, женские шахматы отличаются от мужских. В основном турниры делятся на мужские и женские, но есть и различные опены (командный чемпионат мира по шахматам — прим. «Страсти»), где все играют вместе. Так сложилось, что женщинам сложно тренироваться с мужчинами наравне — представители сильного пола более выносливы. Но есть девушки, которые достигли высоких результатов: венгерская спортсменка Юдит Полгар является единственной шахматисткой, достигшей супергроссмейстерского рейтинга. Китайская шахматистка, четырёхкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань, с которой я сыграла вничью, сражалась наравне с мужчинами. Но они, скорее, исключение из правил. В мире много сильных спортсменок, но женские шахматы развиты намного хуже, чем мужские. Надеюсь, в дальнейшем ситуация изменится.
— В 2020 году на экраны вышел нашумевший американский сериал «Ход королевы», в котором рассказывается история шахматного вундеркинда-девушки. Насколько он реалистичен, по твоему мнению?
— Сериал я начала смотреть, но так и не закончила, то же самое произошло и с книгой, на основе которой он снят. Картина сделана прекрасно: актеры, картинка, сюжетные линии, действительно, впечатляют. Но лично я, как опытная шахматистка, не поверила в рассказанную историю. Это снова тема мужских и женских шахмат. Мне сложно представить, что девушка станет чемпионкой мира. Однако, в любом случае, благодаря кино, у людей появился интерес к этому виду спорта, и это здорово.
— К шахматам, как к виду спорта, многие относятся пренебрежительно, и за спорт их не считают. Как думаешь, почему возник такой стереотип?
— Многие так считают потому, что в шахматах нет физических нагрузок, и они не так зрелищны, как футбол, хоккей теннис — люди просто передвигают фигурки. Но это не просто игра, это спорт, в котором есть конкуренция и высокие нагрузки — далеко не каждый может просидеть 4−5 часов за игрой, просчитывая в голове множество ходов. Шахматистам тоже требуется выносливость, поэтому многие занимаются спортом перед турнирами, чтобы получить физическую нагрузку. Некоторые говорят, что шахматы — это смесь науки, спорта и искусства. Пожалуй, я соглашусь с этим мнением, в них есть все эти составляющие. Конкуренция, умственные и физические нагрузки доказывают, что они являются спортом.
— Шахматы помогают тебе в жизни? Развитию каких навыков они способствуют?
— Шахматы очень помогли развить мне абстрактное и логическое мышление, планирование, повысили концентрацию, самодисциплину и любовь к спорту. Благодаря им я смогла хорошо сдать экзамены в школе, поступить в университет на желаемую специальность.
Ради успеха нужно чем-то жертвовать
— Сложно ли быть профессиональным шахматистом? Ты говоришь, что хорошо сдала экзамены и училась. Как тебе удалось совмещать школу с жизнью спортсмена?
— Из-за большого количества турниров мне иногда приходилось пропускать месяц учебы в школе. Порой я брала учебники на турниры и читала их после партий. Со временем мне стало легче «догонять» одноклассников, и учителя мне шли навстречу: могли дать дополнительные задания или разрешали писать контрольные в другие дни. Поэтому в школе у меня проблем не было — училась на четверки и пятерки. Сейчас я окончила второй курс в университете, стало немного сложнее совмещать учебу с шахматами, но пока я справляюсь.
Если хочешь стать сильным шахматистом, нужно чем-то жертвовать: учебой, общением с друзьями/семьей и т. д. Чтобы достичь успеха, нужно много тренироваться и работать — без этого невозможно стать профессионалом в любом деле. Но самое главное, помимо упорства и работы, — любовь к игре.
— У шахмат, как вида спорта, есть какие-то ограничения по возрасту? Чем занимаются взрослые шахматисты? Ты планируешь связать с ними свою жизнь?
— Конечно, я продолжаю играть: не все мои цели достигнуты, и я пытаюсь это исправить. Шахматами можно заниматься в любом возрасте, но с годами становится тяжелее бороться, выносливости все меньше, как и времени. Поэтому лучше начинать в детстве.
Пока точно не определилась, чем конкретно буду заниматься в будущем, но я очень люблю шахматы и спорт — думаю, что всегда буду с ним связана. Мне бы хотелось популяризировать его в Алтайском крае, стремлюсь к этому. Возможно, открою свою школу и буду преподавать. Но, как все сложится, время покажет.
— Какое будущее у этого вида спорта в России? Насколько он развит сейчас? Можно ли назвать наших шахматистов сильными и конкурентноспособными?
— Российские шахматисты — очень сильные и работоспособные. Они показывают высокие результаты. Но и конкуренция достаточно высокая, сейчас появляется много молодых талантов из Индии, до которых далеко нашим спортсменам.
С каждым годом все больше детей занимаются шахматами, благодаря открытию новых школ, проведению множества турниров. В повседневной жизни я стала чаще встречать любителей этой шахмат, которые с удовольствием играют в них в Интернете. Это очень радует.
Профессиональные шахматисты продвинулись в изучении теории шахматных дебютов из-за развития шахматных компьютеров. Любой человек может знать теорию до 20−30 хода, поэтому спортсменам уже сложно получить хоть какой-то перевес. Некоторые профессиональные сообщества беспокоит эта тенденция, что шахматы уходят в онлайн.
— В каком возрасте ребенка лучше всего отдать заниматься шахматами?
— Здесь, как и в любом виде спорта, чем раньше, тем лучше. Шахматы пригодятся в любом случае, даже если ребенок не достигнет спортивных высот, они сильно влияют на умственные способности: концентрацию, стратегическое планирование, анализ, оценку и многое другое. Поэтому можно с ними знакомить уже с четырех лет. Чтобы оценить, есть ли у него способности к шахматам, нужно отвести его в кружок, и там все станет понятно.
— Нравятся ли тебе парни-шахматисты? Можно ли встретить свою любовь на турнирах?
— Многие парни шахматисты очень умные и целеустремленные — с ними всегда есть о чем поговорить, особенно, если тоже занимаешься шахматами. Но иногда может показаться, что они очень зациклены на игре и ничего, кроме нее, не видят.
На турнирах можно встретить свою любовь. После партий часто собираются компании, чтобы провести время. Там точно можно с кем-нибудь познакомиться.
— Наш портал называется «Страсти», а что для тебя страсть?
— Для меня страсть — это занятие любимым делом, от которого можно получать бурю эмоций, развиваться и превозмогать себя.