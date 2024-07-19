«Мужчины играют лучше женщин»: интервью с лучшей шахматисткой Сибири Викторией Лоскутовой

Шахматы — один из самых древних видов спорта, история которого насчитывает не менее полутора тысячи лет. Игра зародилась в Индии, и в VI веке попала в арабский мир. Активное их развитие пришлось на время СССР — к началу Великой Отечественной войны советская шахматная организация превратилась в одну из крупнейших в мире по числу квалифицированных шахматистов. Но и сейчас российские спортсмены не отстают от других стран, показывая высокие результаты на турнирных таблицах.

Накануне Международного дня шахмат портал «Страсти» пообщался с 20-летней спортсменкой из Алтайского края Викторией Лоскутовой — чемпионкой Европы по шахматам среди девушек и четырехкратной чемпионкой Сибири. Спортсменка рассказала, как пришла в большой спорт и о том, почему женщины играют в шахматы хуже мужчин.

Огромный интерес и желание победить

— Вика, расскажи, в каком возрасте у тебя появился интерес к шахматам? Возможно, тебе его привил кто-то из родителей?

— Я начала заниматься шахматами в первом классе, когда мне было семь лет. Мама привела меня в школьный кружок — там я познакомилась со своим первым тренером Александром Александровичем Долговым. В целом основы игры я знала еще до этого — бабушка и мама объясняли мне, как ходят фигуры. Да, именно они привили мне любовь к шахматам, благодаря им я играю.

На первых занятиях в шахматном кружке у меня появился большой интерес к этому виду спорта. Я смотрела на ровесников, которые показывают высокие результаты в игре, и захотела дорасти до их уровня.

— Школьных кружков по шахматам много, но далеко не всем ученикам удается стать профессиональными спортсменами. Когда ты поняла, что это не просто увлечение?

— У меня был огромный интерес к шахматам и желание победить — это помогало мне двигаться дальше и показывать результат на соревнованиях. Во втором и третьем классе я стала все чаще играть на краевых окружных турнирах. После кружка я начала заниматься в Алтайском краевом шахматном клубе с тренером Владимиром Геннадьевичем Суторихиных.