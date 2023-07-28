Почему я нервничаю и при чем тут матрица: нумеролог Анаэль о причинах стресса

Методов борьбы со стрессом, оказывающим сильное негативное воздействие на здоровье и благополучие, великое множество. Мы решили узнать об альтернативных способах борьбы с данным недугом. Известный российский нумеролог Марияна Анаэль рассказала порталу «Страсти», как нумерология может помочь избавиться от переживаний и стать для человека эффективным инструментом для достижения внутреннего равновесия и морального здоровья.

По словам специалиста, разные люди в разной степени подвержены стрессу. В нумерологии говорится, что человек, у которого в матрице присутствует только одна тройка или их вовсе нет, живет с большим страхом перемен. Когда он сталкивается с вероятностью потери работы или денежной суммы, он испытывает сильный стресс.

«Сильнее других подвержены стрессу и страхам люди, у которых в матрице одна или две единицы. Такие люди не любят принимать большое количество решений, а потому не стремятся занимать руководящие должности. Если они все-таки занимают посты руководителей, то принятие многочисленных решений в течение дня вызывает у них сильный стресс», - поясняет Марияна Анаэль.

Если у человека две или три сильные восьмерки в матрице, он также подвержен большому количеству стресса. Такие люди – хорошие исполнители, которые испытывают огромное чувство долга и ответственности, а также страх ошибиться, что для них равносильно позору. Замечание и критика в адрес таких людей – стресс для них, так как в их голове сидит установка «я должен быть правильным и идеальным».

Практическое применение нумерологии для снижения уровня стресса заключается в следующем: если у человека одна-две единицы в матрице, его необходимо с самого детства приучать к выражению личного мнения, в противном случае ему будет тяжело занимать должности, требующие самостоятельного принятия решений.

Если в матрице две восьмерки, то ему не стоит брать на себя огромную ответственность за все вокруг. Он также должен стремиться снижать чувство долга.

Пятерки в матрице – свидетельство того, что человеку необходимо делиться пережитым, рассказывать о том, что волнует и ни в коем не случае не держать в себе.

Среди аспектов практики, способствующей развитию психологической устойчивости, эксперт отмечает медитацию, а также понимание своей матрицы. Если человек испытывает страх за будущее, ему необходимо идти в этот страх, действовать.