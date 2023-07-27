Как улучшить работу мозга и память: нейропсихолог Кушалиева назвала 4 базовых правила

Согласитесь, не самые приятные ощущения, когда не удается вспомнить элементарные вещи — слово, имя, номер, порядок действий. По словам нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой, улучшить память можно. Узнали у специалиста, что для этого нужно сделать.

ЗОЖ для мозга

Как и любой орган в нашем теле, мозг нуждается в регулярном питании для получения важных микроэлементов. Он отбирает около 20% всех углеводов и энергии, которые потребляет организм. Это обеспечивает мозгу продуктивную работу. Вследствие, улучшается память, концентрация и умение ориентироваться в большом потоке информации.

«Мозг состоит из жиров, поэтому и нуждается в подпитке ими. Включайте в рацион жирную рыбу, орехи, авокадо, масла, кисломолочные продукты. Добавляйте природные адаптогены, чистую воду, умеренно пейте тонизирующие напитки», - советует нейропсихолог.

Не забывайте про спорт. Активные упражнения обеспечивают весь организм кислородом, который необходим каждой клетке. Периодически меняйте вид занятий, места тренировок, уровень нагрузки, чтобы мозг не привыкал к однообразию.

Пробуйте новое

Когда человек открывает для себя другое хобби, мозг начинает работать с удвоенной силой. Он предельно концентрируется на новых задачах, чтобы достичь определенного результата. Нестандартные действия формируют нейронные связи, которые поддерживают мозг и память в тонусе.