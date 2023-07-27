Как улучшить работу мозга и память: нейропсихолог Кушалиева назвала 4 базовых правила
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Согласитесь, не самые приятные ощущения, когда не удается вспомнить элементарные вещи — слово, имя, номер, порядок действий. По словам нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой, улучшить память можно. Узнали у специалиста, что для этого нужно сделать.
ЗОЖ для мозга
Как и любой орган в нашем теле, мозг нуждается в регулярном питании для получения важных микроэлементов. Он отбирает около 20% всех углеводов и энергии, которые потребляет организм. Это обеспечивает мозгу продуктивную работу. Вследствие, улучшается память, концентрация и умение ориентироваться в большом потоке информации.
«Мозг состоит из жиров, поэтому и нуждается в подпитке ими. Включайте в рацион жирную рыбу, орехи, авокадо, масла, кисломолочные продукты. Добавляйте природные адаптогены, чистую воду, умеренно пейте тонизирующие напитки», - советует нейропсихолог.
Не забывайте про спорт. Активные упражнения обеспечивают весь организм кислородом, который необходим каждой клетке. Периодически меняйте вид занятий, места тренировок, уровень нагрузки, чтобы мозг не привыкал к однообразию.
Пробуйте новое
Когда человек открывает для себя другое хобби, мозг начинает работать с удвоенной силой. Он предельно концентрируется на новых задачах, чтобы достичь определенного результата. Нестандартные действия формируют нейронные связи, которые поддерживают мозг и память в тонусе.
Например, если вам нравится рисовать, попробуйте свои силы в написании рассказа или игре на музыкальном инструменте. Полезно время от времени кардинально менять сферу интересов. Если вчера увлекались театром, сегодня порешайте математические задачи разной сложности.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог, тренер по энергетике
Благоприятно на память и мозг воздействует изучение языков. Вы буквально учитесь говорить заново, осваивая другую лингвистику. Кроме того, практика разговорных навыков защищает мозг от возрастных изменений.
Тренируйтесь играя
Любое упражнение можно перевести в увлекательный процесс. Например:
• С новым иностранным словом составьте 10 предложений и используйте их в течение дня.
• Придумывайте ассоциацию к слову или номеру. Чем абсурдней она будет, тем проще запомнить.
• Меняйте скорость действий. Научитесь замедляться, если привыкли делать все быстро, и наоборот.
• Найдите причинно-следственную связь из 10 разных слов. «Поиграйте» в детектива.
• Развивайте координацию и моторику. Действия рук и ног напрямую связаны с мыслительными процессами в голове.
• Научитесь воспринимать информацию на слух, зрительно или на ощупь. Уделяйте больше внимания тому виду памяти, который развит слабее.
Делайте паузы
Как бы увлекательно ни было тренировать мозг, ему нужны передышки. Ведь он контролирует работу каждого органа тела. Во время отдыха мозг восстанавливается, набирается сил.
«Следите за режимом и качеством сна. Желательно не нагружать себя сложной информацией в кровати. Лучше сделать медитацию или почитать легкую литературу. Устраивайте тихие прогулки. Выходите на природу без наушников и не спеша гуляйте. Медленно рассматривайте окружающую среду и предметы», - заключила нейропсихолог.
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