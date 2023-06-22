«Почему взрослый дядя – маленький»: актер Петр Николаев рассказал о реакции людей на его рост 130 см

Актер Мариинского театра и театра Цехъ Петр Николаев в беседе с порталом «Страсти» рассказал, что с детства привык быть в центре внимания. Все дело в том, что рост молодого человека составляет 130 сантиметров. 28-летний парень живет в Санкт-Петербурге, ведет активную социальную жизнь и мечтает встретить любовь.

Петр говорит, что его родители, дедушки и бабушки – обычного роста. А он родился с диагнозом – ахондроплазия.

«Маме говорили, что это какой-то генетический сбой. Есть пример, где маленький человек – у него маленькие родители. Есть пример, когда кто-то из родителей маленький – и ребенок маленький. А есть и такое, что у маленьких родителей может быть ребенок обычного роста. До 15 лет я один не передвигался по городу. Ходил с мамой, дедушкой или друзьями», – вспоминает актер.

Со временем молодой человек понял, что привлекает внимание окружающих. На него с любопытством смотрели взрослые, дети и даже животные.

«Вначале я ненавидел детей и взрослых, когда они на меня пялились, показывали пальцами, смеялись, громко кричали. А сейчас я спокоен. Я даже отчасти рад, что разные люди появляются на улице: инвалиды, другой расы, национальности. Дети таким образом изучают мир. Говорили про меня как-то: «маленький дядя», «маленький бородач», задавались вопросом, почему взрослый дядя – маленький. Да, бывает, смеются, кричат, пальцами показывают также. Но сейчас понимаю, что это от воспитания зависит. Как-то раз отец услышал, что сын задает вопрос ему про меня. Отвел тихонько в сторонку и объяснять начал. Это приятно. А как-то мамаша даже накричала матом на своего сына. Конечно, приятно отчасти, что тоже понимает, что так нельзя. Но не таким способом. Был и смешной момент, когда собака у моего дома увидела меня и онемела, стояла так долго смотрела. Они тоже как дети, изучают мир», – делится артист.

В Интернете и даже на ТВ часто встречается слово «карлик». Петр говорит, для таких как он – это обидное слово. Он предпочитает термин «маленькие люди».

Вся жизнь артиста связана с театром. Сейчас он выходит на сцену Мариинского театра в двух операх – «Орлеанская дева» Петра Чайковского и «Сказки Гоффмана» Жака Оффенбаха. А еще он играет в Цехъ театре, где участвует в спектакле «Стулья» по пьесе Ионеско.

Полное интервью Петра Николаева, где он рассказал о творчестве, мечтах и стереотипах вокруг маленьких людей можно прочитать здесь.