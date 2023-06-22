Маленький человек: актер Петр Николаев рассказал о буллинге, карьере и личной жизни

Актер Мариинского театра и театра Цехъ Петр Николаев не остается без внимания не только на сцене, но и на улице. Рост молодого человека составляет 130 сантиметров. Он живет в Санкт-Петербурге, ведет активную социальную жизнь и мечтает встретить любовь. В беседе с порталом «Страсти» 28-летний Петр рассказал о творчестве, мечтах и стереотипах вокруг маленьких людей.

Молодой человек признается, что его детство ничем не отличалось от других. Он ходил в обычный детский сад, где к нему относились хорошо. В начальной школе у него были друзья и прекрасная учительница Наталья Юрьевна. Петр говорит, что считал всех друзьями и хорошо общался даже с ребятами из параллельных классов.

«В садике подружился с одним мальчиком Борей. До средней школы мы были лучшими друзьями и одноклассниками. Еще один мальчик Жора меня от всех защищал, опекал в садике. И была детская любовь Варя. Плохо помню, мама лучше помнит. А в школе мою первую влюбленность звали Лера. Были и другие друзья, ходил в гости ко многим, и ко мне приходили. На продленке тусовались вместе. В городских лагерях в июне каждый год», – делится актер.

Несмотря на хорошие воспоминания, тема буллинга (травля, агрессивное преследование одного человека другим – прим. «Страсти») не обошла Петра стороной.

«Был одноклассник, он как-то невзлюбил меня во втором классе, кажется. Возможно, и не только меня. Задирал, издевался, пинал вроде. Даже отчим мой приходил поговорить с ним. Главное, что сейчас мы в хороших отношениях, подписаны друг на друга в соцсетях», – рассказывает артист.

Травля была и в подростковом возрасте, вспоминает Петр.

«Я улыбался, а подростки надо мной издевались, называли «втычок», отбирали пенал, таскали за портфель. Тогда для меня мир перевернулся, я не думал, что со мной такое будет. Но это был переходный возраст, я это понимаю. А раньше плакал от обиды и грусти. Раньше ко мне все хорошо относились. А потом как-то все испортилось, и я не понимал, да и сейчас не понимаю, но сейчас уже не так важно. Мы повзрослели все», – говорит молодой человек.

В 8 классе Петр перешел на домашнее обучение и посещал школу всего на пару уроков в день.

«Как-то уже стало лучше. Ко мне стали нормально, даже хорошо относиться. Мы ездили за границу: в Швецию, Финляндию, Эстонию. Наша классная руководитель Марина Леопольдовна объездила полмира. Последние годы в школе были хорошими. И мне легче было получать знания один на один с учителем. Как-то в классе не давалась учеба», – делится актер.

Молодой человек говорит, что его родители, дедушки и бабушки – обычного роста. А он родился с диагнозом – ахондроплазия.