Маленький человек: актер Петр Николаев рассказал о буллинге, карьере и личной жизни
Фото: Личный архив Петра Николаева
Актер Мариинского театра и театра Цехъ Петр Николаев не остается без внимания не только на сцене, но и на улице. Рост молодого человека составляет 130 сантиметров. Он живет в Санкт-Петербурге, ведет активную социальную жизнь и мечтает встретить любовь. В беседе с порталом «Страсти» 28-летний Петр рассказал о творчестве, мечтах и стереотипах вокруг маленьких людей.
Молодой человек признается, что его детство ничем не отличалось от других. Он ходил в обычный детский сад, где к нему относились хорошо. В начальной школе у него были друзья и прекрасная учительница Наталья Юрьевна. Петр говорит, что считал всех друзьями и хорошо общался даже с ребятами из параллельных классов.
«В садике подружился с одним мальчиком Борей. До средней школы мы были лучшими друзьями и одноклассниками. Еще один мальчик Жора меня от всех защищал, опекал в садике. И была детская любовь Варя. Плохо помню, мама лучше помнит. А в школе мою первую влюбленность звали Лера. Были и другие друзья, ходил в гости ко многим, и ко мне приходили. На продленке тусовались вместе. В городских лагерях в июне каждый год», – делится актер.
Несмотря на хорошие воспоминания, тема буллинга (травля, агрессивное преследование одного человека другим – прим. «Страсти») не обошла Петра стороной.
«Был одноклассник, он как-то невзлюбил меня во втором классе, кажется. Возможно, и не только меня. Задирал, издевался, пинал вроде. Даже отчим мой приходил поговорить с ним. Главное, что сейчас мы в хороших отношениях, подписаны друг на друга в соцсетях», – рассказывает артист.
Травля была и в подростковом возрасте, вспоминает Петр.
«Я улыбался, а подростки надо мной издевались, называли «втычок», отбирали пенал, таскали за портфель. Тогда для меня мир перевернулся, я не думал, что со мной такое будет. Но это был переходный возраст, я это понимаю. А раньше плакал от обиды и грусти. Раньше ко мне все хорошо относились. А потом как-то все испортилось, и я не понимал, да и сейчас не понимаю, но сейчас уже не так важно. Мы повзрослели все», – говорит молодой человек.
В 8 классе Петр перешел на домашнее обучение и посещал школу всего на пару уроков в день.
«Как-то уже стало лучше. Ко мне стали нормально, даже хорошо относиться. Мы ездили за границу: в Швецию, Финляндию, Эстонию. Наша классная руководитель Марина Леопольдовна объездила полмира. Последние годы в школе были хорошими. И мне легче было получать знания один на один с учителем. Как-то в классе не давалась учеба», – делится актер.
Молодой человек говорит, что его родители, дедушки и бабушки – обычного роста. А он родился с диагнозом – ахондроплазия.
«Маме говорили, что это какой-то генетический сбой. Есть пример, где маленький человек – у него маленькие родители. Есть пример, когда кто-то из родителей маленький – и ребенок маленький. А есть и такое, что у маленьких родителей может быть ребенок обычного роста. До 15 лет я один не передвигался по городу. Ходил с мамой, дедушкой или друзьями», – вспоминает актер.
Со временем Петр понял, что привлекает внимание окружающих. На него с любопытством смотрели взрослые, дети и даже животные.
«Вначале я ненавидел детей и взрослых, когда они на меня пялились, показывали пальцами, смеялись, громко кричали. А сейчас я спокоен. Я даже отчасти рад, что разные люди появляются на улице: инвалиды, другой расы, национальности. Дети таким образом изучают мир. Говорили про меня как-то: «маленький дядя», «маленький бородач», задавались вопросом, почему взрослый дядя – маленький. Да, бывает, смеются, кричат, пальцами показывают также. Но сейчас понимаю, что это от воспитания зависит. Как-то раз отец услышал, что сын задает вопрос ему про меня. Отвел тихонько в сторонку и объяснять начал. Это приятно. А как-то мамаша даже накричала матом на своего сына. Конечно, приятно отчасти, что тоже понимает, что так нельзя. Но не таким способом. Был и смешной момент, когда собака у моего дома увидела меня и онемела, стояла так долго смотрела. Они тоже как дети, изучают мир», – делится артист.
В Интернете и даже на ТВ часто встречается слово «карлик». Петр говорит, для таких как он – это обидное слово. Он предпочитает термин «маленькие люди».
Вся жизнь Петра Николаева связана с театром. С первым и главным режиссером он познакомился еще в лагере, где отдыхали участники различных инвалидных организаций. Ирина Владимировна Рогалева создала творческий кружок, где люди могли проявить себя.
«Театр и сцена первые, кто познакомился со мной. А потом и я взаимностью ответил. Тогда мне было 9 лет. Наш город и мы узнали, что такое – инклюзивность. Разные люди были объединены в творческий союз, который показал, что в каждом есть хоть немного актерского потенциала. Театр называется – Молодежный включенный театр «Питер Шед». Я ушел оттуда в 2019 году, но остался со всеми в хороших отношениях», – рассказывает собеседник.
Сейчас артист выходит на сцену Мариинского театра в двух операх – «Орлеанская дева» Петра Чайковского и «Сказки Гоффмана» Жака Оффенбаха. А еще он играет в Цехъ театре, где участвует в спектакле «Стулья» по пьесе Ионеско.
Петр ярко заявил о себе, когда появился в образе Тириона Ланнистера из популярного сериала «Игра престолов». Ранее ему часто говорили о сходстве с героем, которого на экране воплотил актер Питер Динклэйдж. А в 2014 году наш собеседник познакомился с косплеем (перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме – прим. «Страсти»).
«Я шел домой, а навстречу мне улыбался молодой человек, который представился Андреем. Спросил, знаю ли я сериал «Игра престолов». Я ответил, что знаю, хотя его даже не смотрел. Мне говорили, что я похож на Тириона, даже двое полицейских отмечали. Так вот Андрей сказал, что его знакомые делают косплей по этому сериалу. Мне стало интересно, я попробовал. Сначала я попал на фестиваль в качестве зрителя и понял, что это похоже на театр. Что-то масштабное и космическое, странное и непонятное. Это сложно объяснить. Я узнаю о косплее, о том, что каждый сам себе делает костюм из любого материала, нашедшего им – это называется крафт. Сделали костюм мне по первым сезонам. Отрепетировали наши выходы на сцену. И мы командой выступили в конкурсе. Там была еще команда по «Игре престолов». Как я понял, что из всех героев этого сериала – я один прошел в финал, чувствовал себя звездой. Потому что было столько камер, взглядов и света», – делится актер.
Петр так и не посмотрел все сезоны сериала. Он говорит, что там много жестокости и разврата. Ему по душе другой сериал «Викинги». При этом молодой человек считает, что «Игра престолов» перезапустил карьеру творческих маленьких людей, которая на какое-то время утихла. Петр выступает не только в образе Тириона Ланнистера, но и Наполеона из фильма «Величайший шоумен».
«Еще есть игры-квесты «Форт Боярд» в России. По той самой телеигре. В нескольких из них я участвовал, как Паспарту. И во многих разных других проектах участвую. Я благодарен «Питер Шеду» за мое открытие: как человека, как актера. За поиск в себе творческой новизны, каждый новый проект. Знакомство со сценой и с жизнью актера», – говорит артист.
Петр рассказал и о личной жизни. У молодого человека много знакомых, коллег, но он признается, что слово «друг» для него очень громкое и важное.
«Для меня в последнее время слово друг очень значимое. Нет не лучших друзей, не худших. А просто слово друг – оно большое. Это когда есть общие интересы, увлечения. Вы готовы открываться чему-то новому, принимать выбор другого и стараться не отрицать ничего. Когда общаешься часто, когда находишь время для встреч», – объясняет молодой человек.
Петр благодарен своей маме, которая стала для него лучшим другом.
«Мама показала мне этот интересный мир, социальный, духовный, эзотерический, творческий и разный другой. В детстве у нее была организация нас маленьких. Она устраивала и организовывала нам праздники, выезды куда-нибудь, прогулки. Научила дружить, оставаться в хороших отношениях, изучать этот мир», – говорит актер.
Молодой человек рассказал, что у него нет и никогда не было девушки. Но он мечтает найти вторую половинку, чтобы вместе с ней познавать этот мир.
«Я хочу, чтобы она была открытой к новому, верила, что все возможно. Я увидел многое, и показал бы ей этот интересный мир, который показала мне мама. Она бы тоже показала мне свой мир, поделилась своими взглядами и познакомила со своим видением», – рассуждает артист.
Актер рассказал нашему порталу «Страсти» о том, что для него значит «страсть».
«Я долго думал, как ответить на этот вопрос. Для меня страсть – это что-то свыше максимального. Когда выступаешь на сцене при большом количестве зрителей, и ты сверхмотивирован, делаешь все на 300%. Но у страсти могут быть и побочные эффекты, когда ты слишком настраиваешь себя на то, чтобы выступить хорошо, думаешь об этом. Тут можно перегореть», – делится Петр.