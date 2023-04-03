Почему весенний авитаминоз бьет по зубам и что с этим делать: мнение стоматолога
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Весна — время авитаминоза. Именно в этот период организм становится более чувствителен к дефицитам из-за нехватки солнечного света, витамина D и перепадов температуры и давления. Авитаминоз может проявляться в разных формах — от снижения общего самочувствия, стресса до выпадения волос, развития кариеса и кровоточивости десен. Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова рассказала сайту-изданию «Страсти», почему зубы особенно страдают весной и как можно им помочь.
Зубы — неотъемлемая часть организма, и нехватка витаминов сразу же отражается на их состоянии. Например, витамин D непосредственно влияет на усвоение фосфора и кальция. А кальций, в свою очередь, является одним из основных элементов, обеспечивающих здоровье зубов, поясняет специалист. При недостатке кальция зубы становятся хрупкими, может развиваться заболевание костей. А если дефицит кальция есть у ребенка, то развитие зубов может замедлиться.
При недостатке витамина С иммунная система снижает свои функции. Организм становится более подверженным простудам и прочим инфекциям. Вот почему так часто мы болеем именно весной. Также витамин С способствует образованию коллагена, который формирует соединительную ткань. Из этой же ткани состоят кости, десна и стенки сосудов. Поэтому при дефиците этого витамина может развиваться кровоточивость десен.
Евгения Бойцова
Стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита»
Недостаток витамина К, в свою очередь, влияет на свертываемость крови. Поэтому при дефиците именно этого микроэлемента может наблюдаться значительная кровоточивость десен даже при чистке зубов дома. Также важный элемент для здоровья зубов — витамин А. Он способствует нормальной секреции слюнных желёз и обеспечивает функционирование мягких тканей полости рта.
Недостаток витаминов D, С и А проявляются как трещины на губах, сухость губ и шелушение. Для того чтобы выявить авитаминоз, необходимо проконсультироваться с врачом — сдать анализы крови и мочи, убеждена стоматолог-ортопед.
«Я рекомендую заниматься восстановлением дефицита витаминов в организме только после сдачи анализов и назначения врача. Это поможет определиться с тем, какие витамины и в какой дозировки нужно принимать именно вам. А также поможет скорректировать питание таким образом, чтобы необходимые микроэлементы поступали в организм вместе с едой», - заключила Евгений Бойцова.
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