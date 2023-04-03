Почему весенний авитаминоз бьет по зубам и что с этим делать: мнение стоматолога

Недостаток витамина К, в свою очередь, влияет на свертываемость крови. Поэтому при дефиците именно этого микроэлемента может наблюдаться значительная кровоточивость десен даже при чистке зубов дома. Также важный элемент для здоровья зубов — витамин А. Он способствует нормальной секреции слюнных желёз и обеспечивает функционирование мягких тканей полости рта.

Недостаток витаминов D, С и А проявляются как трещины на губах, сухость губ и шелушение. Для того чтобы выявить авитаминоз, необходимо проконсультироваться с врачом — сдать анализы крови и мочи, убеждена стоматолог-ортопед.

«Я рекомендую заниматься восстановлением дефицита витаминов в организме только после сдачи анализов и назначения врача. Это поможет определиться с тем, какие витамины и в какой дозировки нужно принимать именно вам. А также поможет скорректировать питание таким образом, чтобы необходимые микроэлементы поступали в организм вместе с едой», - заключила Евгений Бойцова.

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